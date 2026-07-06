Hub Media Group firma il rebranding di Confservizi Veneto Friuli-Venezia Giulia

La realtà guidata da Andrea Zennaro si è occupata di strategia, identità e piattaforma digitale per rafforzare il posizionamento dell'associazione che rappresenta le aziende dei servizi pubblici locali delle due regioni

Hub Media Group ha completato il progetto di riposizionamento e trasformazione dell'identità di Confservizi Veneto Friuli-Venezia Giulia, l'associazione che rappresenta le aziende dei servizi pubblici locali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

L'intervento ha coinvolto l'intero ecosistema del brand con l'obiettivo di costruire un'immagine più istituzionale, contemporanea e autorevole, capace di rappresentare il ruolo dell'associazione nei confronti di imprese, enti e stakeholder.

Il progetto è partito da una fase di analisi strategica del mercato e del contesto competitivo. Attraverso lo studio del posizionamento e dei principali benchmark di settore, Hub Media Group ha definito una nuova direzione di comunicazione in grado di rafforzare la percezione del brand e renderlo più coerente con l'evoluzione dell'associazione.

Da questa attività è nato un completo lavoro di rebranding che ha interessato il redesign del logo, la definizione del linguaggio visivo e la progettazione di un brand system strutturato, composto da linee guida, elementi grafici e applicazioni coordinate per garantire coerenza su tutti i touchpoint della comunicazione.

Parallelamente è stato progettato e sviluppato il nuovo portale digitale di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, pensato non solo come sito istituzionale ma come piattaforma operativa al servizio degli associati.

Il portale integra un sistema di gestione dei corsi con calendario dinamico, listing dedicati alle attività formative e una piattaforma ecommerce che consente l'iscrizione e l'acquisto dei percorsi direttamente online. L'architettura dell'informazione e la user experience sono state ripensate per rendere più semplice la fruizione dei contenuti e migliorare l'accessibilità ai servizi offerti dall'associazione.

«Un'identità visiva non può limitarsi ad essere esteticamente coerente. Deve rappresentare il ruolo dell'organizzazione, trasmettere credibilità e diventare uno strumento strategico capace di accompagnarne la crescita. Per questo abbiamo affrontato il progetto partendo dall'analisi del mercato e del posizionamento, costruendo un sistema di comunicazione pensato per durare nel tempo e sostenere concretamente gli obiettivi di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia», commenta Andrea Zennaro, Founder e CEO di Hub Media Group.

Con questo progetto, Hub Media Group conferma il proprio approccio integrato, che unisce consulenza strategica, branding, design e sviluppo digitale per costruire ecosistemi di comunicazione capaci di generare valore nel lungo periodo, trasformando il brand in uno strumento concreto di crescita e relazione.