Regione del Veneto: cinque agenzie nella gara da oltre 6 milioni di euro per le nuove campagne

Heads Group in rti con Digical, Fondazione Giacomo Brodolini, AB Comunicazioni, Agorà in rti con Qubit Italy e Pomilio Blumm sono le cinque entità ammesse al bando di gara aperto da Regione del Veneto per individuare l’operatore a cui affidare il servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità del Programma Regionale (PR) Veneto FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) 2021 - 2027 e del PR Veneto FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) 2021 - 2027.

Alla procedura della Regione del Veneto non sono state ammesse invece Edizioni L’Informatore Agrario e Pirene.

La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contrato, per un valore stimato in 3.114.754,10 euro (Iva esclusa). La Regione del Veneto si riserva, però, anche la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a ulteriori 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione sarà quindi nuovamente pari a 3.114.754,10 euro (IVA esclusa), il che porta il valore complessivo dell’incarico a 6.229.508,20 euro (sempre Iva esclusa).