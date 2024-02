Gruppo Icat vince la gara per la promozione turistica della Regione Veneto

L’agenzia presieduta da Claudio Capovilla si occuperà di valorizzare il brand “Veneto. The land of Venice” in Italia e all’estero

Gruppo Icat ha vinto la gara per la promozione turistica della regione Veneto. Lo rende noto l’agenzia pubblicitaria di cui è presidente Claudio Capovilla, che nel 2024 accompagnerà la regione nella sua sfida comunicativa per valorizzare il brand “Veneto. The Land of Venice” e incrementarne l'attrattività sul mercato nazionale ed estero.

La nuova campagna punterà sulla varietà, la storia e la cultura del territorio, creando una strategia di comunicazione integrata che promuove la trasversalità dell’offerta turistica veneta, capace di offrire esperienze diverse e coinvolgenti in ogni stagione, al di là delle rotte turistiche più note.

Contestualmente, il piano media sarà focalizzato sulla promozione di un turismo sostenibile e responsabile, che favorisca una maggiore interazione e integrazione con la comunità locale. Millenials e Gen Z saranno il target principale su cui punterà l’intera strategia comunicativa, che li coinvolgerà con contenuti brevi, visivi e accattivanti, ma soprattutto attraverso la promozione di attività esperienziali di nicchia che li faranno sentire protagonisti del loro viaggio invitandoli a partecipare attivamente alla vita e alla cultura del territorio.

«Ringraziamo la Regione per averci dato fiducia», afferma Claudio Capovilla. «Il Veneto è una regione straordinaria, che ha tanto da offrire e da raccontare, e che merita di essere riconosciuta e apprezzata come una meta turistica di primo piano, sia in Italia che nel mondo».