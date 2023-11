La Regione del Veneto cerca un'agenzia: il bando ha un valore di oltre 6 milioni di euro

In gara c'è l'affidamento delle attività di informazione e pubblicità del PR Veneto FSE+ e del PR Veneto FESR 2021 – 2027. L'incarico avrà una durata di 3 anni per un valore di 3,1 milioni con possibilità di proroga a pari condizioni

La Regione del Veneto è alla ricerca di un operatore al quale affidare il servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità del Programma Regionale (PR) Veneto FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) 2021 - 2027 e del PR Veneto FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) 2021 – 2027.

A tale scopo, la Regione ha aperto una procedura aperta telematica.

La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contrato, per un valore stimato in 3.114.754,10 euro (IVA esclusa).

La Regione del Veneto si riserva, però, anche la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a ulteriori 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione sarà quindi nuovamente pari a 3.114.754,10 euro (IVA esclusa), il che porta il valore complessivo dell’incarico a 6.229.508,20 euro (IVA esclusa).

Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è fissato per il 15/01/2024 alle ore 12:00. L’apertura delle offerte è fissata per il 16/01/2024 alle ore 10:00.