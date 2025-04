Omnicom, sotto le attese nel primo trimestre, rivede al ribasso la guidance 2025

Omnicom ha registrato ricavi inferiori alle previsioni nel primo trimestre del 2025, penalizzato da un calo della spesa pubblicitaria in diversi settori, tanto che il titolo ha perso il 3,6% nel trading after-hours a Wall Street. Anche perché la società ha rivisto al ribasso la sua guidance 2025 (a differenza del concorrente Publicis Groupe, che ieri ha confermato le previsioni annuali) con l’attesa di una crescita organica tra il 2,5% e il 4,5%.

Pesano sulle prospettive del gruppo a stelle e strisce le incertezze economiche e geopolitiche, soprattutto a causa della nuova politica sui dazi dell’amministrazione Trump. Nel trimestre, Omnicom ha registrato un calo della crescita dei ricavi nei settori sanità, relazioni pubbliche, branding e retail, che ha compensato negativamente l’aumento del 7,2% nel comparto Media e Advertising, il più rilevante per l’azienda.

I ricavi di Omnicom si sono attestati a 3,69 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 3,72 miliardi, in aumento del 2%. A livello organico, la società è cresciuta del 3,4%. Su base rettificata, Omnicom ha registrato un utile per azione di 1,70 dollari, un risultato in questo caso superiore alle attese degli analisti (1,62 dollari).

"Stiamo valutando le implicazioni degli eventi economici e di mercato per capire come influenzeranno i nostri clienti e il nostro business nel resto del 2025", ha detto il Ceo John Wren in una nota.

Omnicom prevede di concludere l'acquisizione di Interpublic nella seconda metà dell'anno, un’operazione che dovrebbe favorire la crescita dei ricavi e generare sinergie sui costi.