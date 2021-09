Mobkoi Italia: Carla Costa è la nuova Business Development Director

La società specializzata in soluzioni per la pubblicità mobile rafforza il team italiano guidato da Marco Cancelliere e "vede" una chiusura 2021 con ricavi a quota 3 milioni di euro

Il team italiano di Mobkoi, società specializzata nel mobile advertising e guidata nel nostro Paese da Marco Cancelliere, si allarga con l’ingresso di Carla Costa. Laureata in Bocconi, sposata con due figlie, Carla arriva in Mobkoi come Business Development Director, dopo un’esperienza di 9 anni in Hearst Italia nel ruolo di Advertising Marketing & Operations Director. In precedenza, ha lavorato in Condè Nast, Manzoni e Matrix.

All’interno di Mobkoi avrà il compito di sviluppare le relazioni con il mercato, arricchire il network locale e organizzare gli asset, coordinandosi con il marketing centrale a Londra. A Carla Costa risponderà Elisa Maggi, Junior Sales Executive di Mobkoi Italia da ottobre scorso, che assumerà il ruolo di Business Development Specialist.

“Ho colto con entusiasmo l’opportunità di entrare nella squadra di Mobkoi: la qualità dell’offerta adv, l’attenzione al cliente e la costante spinta al miglioramento mi hanno subito conquistata. Poter offrire il mio contributo per far crescere costantemente il business italiano e per affiancare i nostri clienti nel raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi è un progetto in cui credo molto e una sfida che raccolgo con vivo interesse”.

A un anno dal lancio in Italia, l’organizzazione di Mobkoi si compone quindi ora di sei persone, tre delle quali basate a Londra e totalmente dedicate al mercato italiano.

“Sono estremamente felice dell’arrivo di Carla che conosco bene, avendo lavorato insieme per molti anni” afferma Marco Cancelliere, che ha assunto il ruolo di Managing Director di Mobkoi Italia a giugno 2020, dopo aver guidato per anni la concessionaria di pubblicità di Hearst in Italia. “È tra le professioniste più preparate in ambito digitale e sono entusiasta di averla al mio fianco in questo affascinante percorso. Con il suo contributo consolideremo la nostra presenza sul mercato italiano per affrontare le prossime entusiasmanti sfide.”

Mobkoi: cos'è e come opera la società specializzata in pubblicità mobile

Mobkoi propone ai clienti uno'offerta di soluzioni per la pubblicità su mobile, con formati Adv innovativi, full-screen e di grande impatto in grado quindi di coinvolgere e ispirare l’audience. Le performance, sempre di ottimo livello, sono garantite grazie alla possibilità di adattare le creatività ai diversi obiettivi: Brand Awareness, Consideration o Traffic to site. Mobkoi, infatti, basa la propria offerta su tre semplici asset: i migliori formati mobile, creatività esclusive di grande impatto, inventory premium. A questi principi va aggiunta la trasparenza, elemento molto apprezzato da tutti i clienti, in particolare da quelli del lusso. Il network internazionale di publisher che aderiscono all’offerta Mobkoi è davvero ampio, con un’audience totale di oltre 4 miliardi di utenti in tutti i principali paesi del mondo, sempre in contesti selezionati, premium e 100% safe.

“Se guardo all’esperienza di questo primo anno di lavoro” prosegue Cancelliere “posso affermare che le potenzialità di sviluppo sul nostro mercato sono straordinarie. Già quest’anno la raccolta sui clienti italiani potrebbe raggiungere i 3 milioni di euro. Un livello di fatturato non immaginabile solo qualche mese fa”.

La moda rappresenta il segmento più interessante per Mobkoi, se si considera la sempre crescente tendenza a investimenti globali. “Ad oggi - spiega Cancelliere - il comparto rappresenta quasi il 70% della raccolta in Italia e una quota estero dell’80%. E il potenziale è enorme se pensiamo che molte aziende italiane ancora non ci conoscono. Vedo un ambito interessante di sviluppo anche nel Design che con la Moda condivide strategie di pianificazione simili e attribuisce grande importanza all’immagine e all’impatto della comunicazione”.

“Ottimi risultati”, aggiunge il manager, sono arrivati "dai settori della cosmetica e degli oggetti personali dove abbiamo sviluppato fatturato soprattutto su inventory locale e attivato i principali gruppi internazionali, oltre ad alcuni marchi locali. Ma abbiamo avuto esperienze significative anche con il turismo, l’automotive e il largo consumo”, aggiunge il manager.

Moda e non solo: un parco clienti in rapido sviluppo

"Con queste premesse risulta difficile definire un confine alle nostre effettive potenzialità", afferma Cancelliere. Oltre ad alcune aziende del settore moda che già conoscevano Mobkoi prima del nostro arrivo in Italia, come Armani, Gruppo Prada e Versace, nel corso dell'ultimo anno nel parco clienti della società si sono aggiunti diversi nuovi brand. Tra questi Cancelliere elenca Diesel, Diadora, Dolce e Gabbana, Dsquared2, Fgf Industry, Geox, Kocca, LiuJo, Max Mara Fashion Group, Paul & Shark, Piquadro Group ed Ermenegildo Zegna.

In ambito Lusso e Cosmetica, Mobkoi lavoria con Ales Group, Cartier, Chanel, Coty Group, Estèe Lauder Group, Hermes, Kiko, Lvmh Group, Swarovski, Trollbeads, Van Cleef & Arpels e Yves Rocher.

Gli altri clienti di Mobkoi, infine, sono: Coca-Cola Italia, Formaggi Svizzeri e Lavazza nel Largo Consumo; Audi, Bmw e Yamaha nell’Automotive; Trentino Marketing nel Turismo; Hitachi nei Servizi Professionali e B&B Italia nell’Arredamento/Design.

Conclude Cancelliere: "Poniamo grande attenzione alle opportunità del mercato locale e su questo ci concentreremo per sviluppare il business. Le partnership con i publisher italiani, su cui continueremo a lavorare nei prossimi mesi, hanno generato molta soddisfazione nei partner perché basate su relazioni chiare e massima trasparenza. Le aziende che hanno dato fiducia a Mobkoi e testato le nostre soluzioni creative e media sono entusiaste per la qualità del servizio, oltre che per le straordinarie performance che i nostri formati esclusivi sono in grado di raggiungere, di gran lunga superiori ai benchmark internazionali su tutti i KPIs, con estrema soddisfazione dei nostri clienti locali”.