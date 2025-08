L’agenzia I Mille firma il branding di Tera, l’ecosistema minerario promosso da Tassullo

I Mille Creative Consultancy ha curato la strategia di brand e l’identità visiva e verbale di Tera, il nuovo progetto rigenerativo dell’azienda trentina Tassullo, presentato lo scorso 31 luglio alla Camera dei Deputati.

Frutto di oltre un secolo di esperienza nell’ambito minerario e delle costruzioni, Tassullo dà vita con Tera ad un ecosistema sotterraneo in continua evoluzione, dove coesistono attività di settori diversi (dal food al tech) guidate da una visione comune che mette al centro il rispetto per l’ambiente, il territorio e la collaborazione tra pubblico e privato.

A partire dal naming, dal payoff “Building Common Ground”, fino alla label “Shaped by Tassullo”, I Mille, l’agenzia di comunicazione e design del Gruppo TXT associata a UNA, Aziende della Comunicazione Unite, ha disegnato un’identità capace di raccontare Tera come moltiplicatore di valore condiviso: una piattaforma che trasforma i vuoti di cava in infrastrutture strategiche per accogliere al proprio interno progetti di impatto e nuove forme di impresa.

“Dall’incontro tra la natura e lo spirito innovativo di Tassullo nasce Tera. Un ecosistema in cui ogni metro scavato diventa un opportunità, un luogo che accoglie progetti, persone e idee in evoluzione”, ha dichiarato Roberto Covi, Ceo di Tassullo. “Abbiamo scelto il nome Tera perché evoca grandezza e visione: come il prefisso che moltiplica, vogliamo moltiplicare spazio, risorse, possibilità”.

Oggi Tera ospita già progetti significativi come lo stoccaggio delle mele Melinda, del Trento Doc Altemasi di Cavit e delle forme di Trentingrana,

mentre procedono i lavori per Intacture, il primo data center civile europeo all’interno di una miniera attiva, un’infrastruttura strategica progettata da Trentino DataMine e cofinanziata dal PNRR, con un branding curato, anche in questo caso, da I Mille.

I Mille ha inoltre collaborato all’enviromental branding della miniera e supportato Tassullo nella presentazione, durante la quale

l’iniziativa ha ricevuto il plauso delle istituzioni. “Tassullo ha saputo trasformare un’attività estrattiva in un ecosistema rigenerativo, capace di generare valore ambientale, economico e sociale”, ha sottolineato Achille Spinelli, vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento. “Con Tera, la montagna trentina si conferma ancora una volta laboratorio d’innovazione e sostenibilità”. Anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso apprezzamento: “Il modello dimostra che nelle profondità del sottosuolo, un tempo lasciate inutilizzate, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, territorio e ricerca, si generano nuovi investimenti meritevoli anche di un cofinanziamento nell’ ambito del PNRR”.