IPG Health rafforza l’offerta in Italia con FCB Health Vybe e McCann Health Boot

IPG Health, il network di comunicazione e marketing healthcare di IPG, rafforza la sua presenza in Europa con il lancio della nuova agenzia full-service FCB Health Vybe, guidata in Italia da Andrea Tessarin in qualità di Managing Director. Ma non è tutto, perché un’altra agenzia di IPG, McCann Health Italy, annuncia il rebranding in McCann Health Boot .

McCann Health Boot opererà sotto la direzione di Alessio Carli in qualità di Managing Director. Il manager amplia così il suo ruolo come Presidente di IPG Health Italy: a lui riporteanno infatti entrambe le agenzie.

“Siamo determinati ad accelerare i progressi del settore health per sempre e per tutti, perché la salute riguarda ognuno di noi”, afferma Alessio Carli. “Diffondere una comunicazione affidabile, basata sulle evidenze, è una responsabilità per tutti noi. Collaboriamo con i nostri clienti, gli operatori sanitari e le istituzioni per un obiettivo comune: promuovere la salute nella vita delle persone. Le nostre due agenzie italiane lavoreranno per unire scienza e creatività, intensificare l’efficacia della comunicazione, sfidare le convenzioni e diffondere verità rivoluzionarie. Ogni giorno portiamo in vita idee creative guidate dalla scienza, a misura di ogni stakeholder del settore sanitario e adatte a un ecosistema omnicanale”.

“L'Italia è uno dei nostri mercati chiave in tutta Europa e uno dei primi sei al mondo. Questa nuova alleanza rafforza la nostra offerta in Italia e in Europa”, ha dichiarato Jörg Hempelmann, Presidente di IPG Health Europe. “Alessio e il suo team coniugano una forte reputazione creativa e una profonda conoscenza del marketing nel settore sanitario. Siamo molto orgogliosi di rafforzare la nostra partnership e non vediamo l'ora di collaborare sempre di più".

Saturnino Izquierdo, President, Global Client Solutions for International Markets di IPG Health, ha concluso: “Attraverso questa alleanza, entrambe le agenzie avranno a disposizione tutta l’esperienza, i servizi specializzati e le risorse del grande network IPG Health. Per promuovere una crescita e un impatto sempre maggiori per i nostri clienti, i loro brand e le nostre persone".