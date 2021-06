Imille apre una sede in Brasile e nomina un nuovo General Manager in Spagna

Terzo ufficio all’estero per l’agenzia nata nel 2004 a Milano. Intanto a Madrid entra in squadra un ex Gruppo Capgemini

Imille apre la sua terza sede all’estero. L’agenzia di comunicazione e design indipendente presente in Italia con uffici a Milano, Roma e Trento, dopo le aperture di Santiago del Cile nel 2018 e Madrid nel 2019, inaugura un'altra sede oltreoceano, a San Paolo del Brasile.

Dal 2018 Imille ha attivato una collaborazione con Enel Brasile, che è stata finora gestita dal team di Santiago del Cile; a distanza di tre anni, con l'acquisizione di un altro importante cliente come NBCUniversal, l'agenzia ha deciso di aprire una nuova sede anche nel più grande e popoloso paese del Sud America.

"In Brasile la situazione oggi è complicata a causa del Covid che ha colpito duramente il paese, ma anche per la forte instabilità politica. - afferma Simone Tornabene, Chief Strategy Officer di Imille - Tuttavia pensiamo che ci possano essere buoni sviluppi in termini di business già dalla fine di questo anno, quando le vaccinazioni raggiungeranno numeri significativi e, soprattutto, dal 2022 con le nuove elezioni politiche".

Con questa nuova apertura l'agenzia, che mantiene il suo headquarter a Milano nella sede da poco ristrutturata in zona Porta Nuova a ridosso della Biblioteca degli Alberi, rimarca la sua vocazione internazionale: "Siamo sempre pronti a cogliere le opportunità quando si presenta un'occasione di collaborazione per cui valga la pena di fare questo salto - continua Tornabene - Il Cile è stata una scommessa vinta e ora con la sede brasiliana vogliamo rafforzare la nostra presenza in America Latina, per seguire in modo più efficace e capillare i clienti locali con nostre risorse dedicate sul territorio".

La squadra di Imille oggi conta più di 90 persone in tutto il mondo che lavorano divise in team multidisciplinari che collaborano in maniera sinergica tra tutte le sedi. Il fatturato consolidato dell'agenzia a livello globale nel 2020 è stato di 7,5 milioni di euro.

Per Imille una nuova nomina in Spagna

Intanto presso l’ufficio spagnolo arriva un nuovo General Manager, cui sarà affidato il compito di guidare la sede madrilena dell'agenzia. Si chiama Alvaro Martin de la Torre e arriva da una significativa esperienza nel service design e business development in Idean (Gruppo Capgemini), dove ha ricoperto per 4 anni il ruolo di Strategic Lead, Head of Business and People Development.

"La sua formazione in amministrazione d’impresa e l'esperienza in design strategico fanno di de la Torre uomo giusto per guidare i nostri strategist e designer della sede di Madrid - afferma Paolo Pascolo, CEO di Imille - Oltre alle competenze professionali, ci ha convinto anche il suo atteggiamento, sempre pronto ad affrontare nuove sfide".