Il Sole 24 Ore premia Fattoretto Agency: è tra i Leader della crescita 2026

L'agenzia specializzata in SEO/GEO e Intelligenza Artificiale entra per il terzo anno consecutivo nella prestigiosa classifica de Il Sole 24 Ore. Un risultato che testimonia l'efficacia di una strategia fondata su innovazione, eccellenza e visione anticipatrice delle trasformazioni digitali

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Fattoretto Agency, specializzata in Consulenza GEO e AI con oltre 20 anni di esperienza nel settore. L’agenzia è presente per il terzo anno di fila nella classifica “Leader della Crescita 2026” di Il Sole 24 Ore e Statista, che seleziona le 500 aziende italiane con il maggior incremento di ricavi tra il 2021 e il 2024, presentando una crescita di fatturato pari al +10%.

La crescita di Fattoretto Agency si inserisce in un periodo particolarmente sfidante per il settore del marketing digitale, caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e dall'emergere dirompente dell'Intelligenza Artificiale Generativa.

L’agenzia ha interpretato questo scenario come un vantaggio competitivo: è stata tra le prime in Italia a integrare la SEO con approcci avanzati di AI Search e Generative Engine Optimization (GEO), ovvero l’ottimizzazione per motori generativi come AI Overview di Google, ChatGPT e Perplexity.

Tra le innovazioni che hanno contribuito alla crescita dell’agenzia spicca l’AI Overview Accelerator, un servizio proprietario che permette ai brand di essere menzionati nelle risposte generate dall’Intelligenza Artificiale.

"Abbiamo sviluppato la consulenza GEO per eCommerce incrementando la visibilità dei brand nelle AI Overviews e in ChatGPT", commenta Massimo Fattoretto, fondatore e CEO dell’agenzia. "Con un team composto esclusivamente da consulenti Senior, continuiamo a interpretare le radicali trasformazioni del mondo digitale imposte dall'Intelligenza Artificiale Generativa, come dimostra lo sviluppo della nostra divisione Fattoretto AI".

Il successo di Fattoretto Agency si fonda su un modello di business distintivo che privilegia la specializzazione verticale e l’approccio data-driven, evoluto oggi verso le più avanzate forme di Generative Engine Optimization (GEO) e soluzioni basate su automazioni e agenti AI.

Il titolo "Leader della crescita" dal 2024 al 2026 si aggiunge a una serie di riconoscimenti che confermano l'eccellenza di Fattoretto Agency a livello nazionale e internazionale. L'agenzia figura anche tra i Leader dell’Innovazione 2025 e 2026 del Corriere della Sera e nella classifica "FT 1000" del Financial Times, che identifica le aziende europee a più rapida crescita, testimoniando la capacità di competere anche su scala continentale.

ChooseMyCompany ha premiato Fattoretto Agency per la qualità dell'ambiente di lavoro, un riconoscimento che evidenzia l'attenzione dell'azienda verso le proprie persone e la consapevolezza che il vero vantaggio competitivo risiede nel talento e nella motivazione del team. Inoltre, l'agenzia è partner del Consorzio Netcomm, il principale punto di riferimento in Italia per l'e-commerce e il retail digitale, un ruolo che le consente di essere protagonista nel disegnare il futuro del commercio online nel nostro Paese.

Guardando al futuro, Fattoretto Agency si prepara ad affrontare le prossime sfide con la stessa determinazione e visione che hanno caratterizzato il suo percorso fino ad oggi. Gli investimenti in ricerca e sviluppo proseguiranno, con particolare focus sull'integrazione sempre più profonda tra SEO e AI, potenziando gli agenti intelligenti e le soluzioni predittive per anticipare i comportamenti dei motori generativi. L'obiettivo è consolidare la leadership nel mercato italiano e rafforzare la presenza internazionale, portando l'eccellenza italiana nel digital marketing a competere ai massimi livelli globali.