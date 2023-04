Il Polo Digitale acquisisce la web agency fiorentina Netwintec e si espande in Toscana

La società reggiana Il Polo Digitale ha comprato il 100% della web agency fiorentina Netwintec srl ed ha così espanso la sua presenza in Toscana.

Nato nel 2020 da una serie di operazioni che hanno riguardato le società Matrix Media, Marte 5, Seven It e Cyberland, il gruppo guidato dal Ceo Nicola Boni mette ora a segno la sua prima acquisizione. Così come avvenuto per queste aziende, anche il brand societario Netwintec è destinato a scomparire.

Il nuovo avamposto di Firenze del Polo Digitale (la società è già presente con i suoi uffici, oltre che a Reggio Emilia, a Bologna, a Pisa e in Svizzera) consentirà ai clienti storici della neoacquisita agenzia fiorentina di beneficiare di una serie di servizi e soluzioni tecnologiche ad ampio raggio non presenti nella sua offerta. Al contempo, il Polo Digitale potrà contare su una struttura già operativa sul territorio che farà da ponte verso nuove realtà imprenditoriali alle quali proporre il proprio percorso di innovazione in ambito digitale.

“Siamo contenti di aver stretto questo nuovo legame” ha dichiarato Carmine Caliendo, Member of the board de Il Polo Digitale. “E’ nella nostra natura evolvere e non rimanere mai uguali a noi stessi, un po’ come accade per il mondo del digitale. Andare oltre ai confine regionali ci permetterà di affrontare sfide diverse e accrescere il business grazie all’aiuto dei nuovi professionisti che possiamo già chiamare digitanti”.

Jhonny Bardella, ex amministratore di Netwintec e nuovo responsabile della filiale Polo Digitale di Firenze, aggiunge: “Entrare a far parte della famiglia dei ‘digitanti’ ci rende orgogliosi e rappresenta una grande opportunità di crescita professionale. Operare come Polo Digitale Firenze ci consentirà di offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e di portare ulteriore valore nelle imprese con le quali collaboriamo”.

L’obiettivo del Polo Digitale è quello di estendere la sua offerta di business solution anche oltre l’Appennino. Essere presente sul territorio in maniera capillare, quindi, mettendo a disposizione il know-how di più di 130 professionisti del settore e sfruttando il valore delle partnership con i player mondiali del mercato IT per fornire soluzioni digitali capaci di portare vantaggi competitivi alle imprese.