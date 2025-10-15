Havas acquisisce una quota di maggioranza della spagnola Acento Public Affairs

La principale società di consulenza in public affairs in Spagna, guidata dai co-CEO Alfonso Alonso e Pepe Blanco, sarà immediatamente integrata in H/Advisors adottandone il brand, ma mantenendo la sua leadership e il team

Havas ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Acento Public Affairs, principale società di consulenza in public affairs in Spagna. Fondata nel 2019 e guidata dai co-CEO Alfonso Alonso e Pepe Blanco, Acento conta oltre 50 professionisti tra Madrid, Barcellona e Bruxelles. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione internazionale del gruppo guidato da Yannick Bolloré.

Acento sarà immediatamente integrata in H/Advisors, il network globale di advisory in comunicazione e public affairs di Havas, adottandone il brand e mantenendo la propria leadership. L’ingresso nella rete permetterà di ampliare i servizi di consulenza internazionale in Spagna, facendo leva su una piattaforma globale che riunisce circa 1.500 professionisti in 50 uffici nel mondo. H/Advisors è presente in Spagna dal 2022, a seguito dell’acquisizione di Tinkle.

Leggi anche: HAVAS SELEZIONATA DALLA COMMISSIONE EU PER IL NUOVO FRAMEWORK CONTRACT PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Negli ultimi anni, H/Advisors ha realizzato diverse acquisizioni strategiche nei settori della comunicazione e dei public affairs, tra cui Gauly Advisors in Germania, Cunha Vaz & Associados (CV&A) in Portogallo, Australian Public Affairs (APA) in Australia e Klareco Communications a Singapore.

Gli affari europei rappresentano una priorità strategica per H/Advisors. Nel corso dell’ultimo anno, il network ha inaugurato una nuova sede nel cuore di Bruxelles, riunendo i team di Acento Brussels e Gauly Advisors, la penultima acquisizione in Germania, anch’essa presente presso le istituzioni dell’Unione Europea. L’operazione rafforza ulteriormente la leadership di H/Advisors in Spagna e in Europa, in linea con la strategia di crescita internazionale prevista per il 2026.

“Public affairs e comunicazione strategica sono sempre più cruciali per supportare i clienti in contesti complessi”, precisa Stéphane Fouks, Executive Chairman di H/Advisors, sottolineando l’ambizione del gruppo di costruire una piattaforma advisory realmente internazionale.