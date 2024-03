Fuorisalone 2024: Flatmates e Studiolabo portano l’influencer marketing a Milano

L’influencer agency fondata dallo youtuber Marcello Ascani e Gummy Industries torna a collaborare con Studiolabo in occasione dell’evento del design

Installazione "Come all creators" di Kohler (foto di Lavinia Elettra Reggiani)

Dal 15 al 21 aprile 2024 la città di Milano sarà di nuovo protagonista della scena internazionale del mondo del design con un corposo calendario di eventi, mostre e installazioni, nell’ormai celebre cornice del Fuorisalone. Con focus sulle tematiche dell’economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali, Fuorisalone si terrà come di consueto in concomitanza con il Salone del Mobile.Milano, che quest’anno giunge alla 62esima edizione.

Per questa occasione Studiolabo, società che gestisce diverse attività all’interno del grande evento milanese, ha rinnovato la collaborazione con l’influencer agency Flatmates per un un progetto di copertura dal vivo. Le aziende presenti al Fuorisalone avranno la possibilità di attingere ad un roster di influencer che creeranno contenuti presso i loro stand durante l’evento. Tra i creator presenti nella passata edizione ci sono stati Normalize Normal Homes, Blonde With Stendhal, Benedetta Artefacile e Giorgia Interiors.

“Nel 2023 abbiamo coinvolto 11 influencer per pubblicizzare vari brand presenti al Fuorisalone”, racconta Michele Pagani, co-founder di Flatmates. “È stata una vera e propria maratona in nome del content che ha portato ai brand con cui abbiamo collaborato, come Colmar, Timberland, Leroy Merlin, iGuzzini, Fenix e Cupra, picchi di esposizione da centinaia di migliaia di impression. Insieme a Studiolabo quest’anno torniamo più forti, con la voglia di alzare ancora di più l’asticella”.