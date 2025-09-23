Eventi: PV Agency si espande nel Nord Est puntando a diventare un riferimento per le imprese del territorio

A metà settembre l’agenzia specializzata in eventi aziendali ha già raggiunto gli obiettivi di fatturato annuali e stima ora di superare i 21 milioni di euro nel 2025. Il piano di sviluppo guidato da un team di sei professionisti

PV Agency annuncia un piano di espansione nel Nord Est d’Italia, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) e diventare un interlocutore di riferimento per le imprese del territorio.

Il gruppo, che opera con oltre 50 addetti nel settore degli eventi aziendali, con una consolidata presenza nell’area finanza, beauty ed healthcare, ha avviato da poche settimane una strategia mirata di penetrazione sul mercato locale.

L’iniziativa è guidata da un team di sei professionisti, coordinato dai CEO Valentina e Luca Aquilino e dalla Direttrice Commerciale Sabrina Pignatelli.

Ad oggi il 2025 di PV Agency si è caratterizzato per un forte slancio commerciale: +10% di fatturato e +5% di new business, con un incremento di progetti affidati da clienti storici. Il potenziamento delle aree Creatività, Comunicazione e Tecnica, le ha permesso di sviluppare un’offerta integrata che spazia dalla logistica agli allestimenti, dalla brand experience ai contenuti digitali e multimediali.

A metà settembre 2025, PV Agency ha già raggiunto l’obiettivo di ricavo previsto per l’intero anno. Sulla base dei risultati ottenuti, l’agenzia stima un fatturato complessivo per l’anno superiore ai 21 milioni di euro. Il focus è ora consolidare il posizionamento nel Nord Est, in particolare nella regione Veneto, considerata una delle aree più dinamiche per il settore MICE.

Durante un incontro organizzato presso la Cantina di Rocca Sveva (Soave, VR), alla presenza di una cinquantina di rappresentanti del mondo imprenditoriale e finanziario locale, i vertici aziendali hanno illustrato la strategia: “Il nostro obiettivo è conquistare la fiducia delle imprese attraverso progetti innovativi, che rispondano alle esigenze specifiche del territorio e supportino lo sviluppo a livello nazionale e internazionale”.

Nei prossimi mesi PV Agency prevede di sviluppare un portfolio clienti locali strutturato, organizzando occasioni di incontro e networking dedicate, per proporsi come partner completo nell’organizzazione di eventi, dalla pianificazione alla comunicazione post-evento.