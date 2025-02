Marketing data-driven: l'agenzia Accurat "si sdoppia" con le divisioni Studio e Tech

La società specializzata in data visualization e digital design si riorganizza in due divisioni per offrire soluzioni innovative a brand e aziende, unendo creatività, tecnologia e strategia

Accurat, realtà specializzata nella visualizzazione e interpretazione dei dati, annuncia un'evoluzione strategica con la nascita di due divisioni complementari: Accurat Studio e Accurat Tech. Questa nuova organizzazione riflette la volontà dell'agenzia di rispondere in modo più mirato alle esigenze di un mercato sempre più data-driven e dominato dall'intelligenza artificiale.

Cos'è Accurat e cosa offre ai brand

Fondata nel 2011 a Milano, Accurat si distingue per un approccio data native, trasformando i dati in strumenti di cambiamento positivo e sostenibile. Con sedi a Milano e New York, l'agenzia coniuga design, tecnologia e scienza per sviluppare prodotti e esperienze digitali che uniscono creatività e rigore analitico.

Grazie a una consolidata esperienza nel settore, Accurat collabora con grandi brand e istituzioni, offrendo soluzioni innovative che spaziano dalla creazione di esperienze immersive alla progettazione di sistemi intelligenti basati sui dati.

Le due anime di Accurat: Studio e Tech

L'evoluzione di Accurat ha portato alla suddivisione delle sue attività in due ambiti distinti. Accurat Studio si occupa di branding data-driven, esperienze digitali e progetti culturali, rivolgendosi a direttori marketing e responsabili comunicazione. Il focus è sulla valorizzazione del patrimonio di dati di brand e istituzioni, trasformandolo in contenuti e attivazioni innovative. Secondo Simone Quadri, co-founder e direttore dell'ufficio milanese, Accurat ha una visione unica che combina arte e scienza, permettendo di creare esperienze, contenuti e activation innovativi che vanno oltre le tradizionali campagne di comunicazione. Le soluzioni creative data native sviluppate negli anni, in collaborazione con clienti come Google, Unicredit, Meta e Triennale Milano, trasformano i dati in storie capaci di coinvolgere, ispirare e informare il pubblico.

Accurat Tech, invece, si rivolge al mondo della tecnologia con un approccio dinamico, offrendo consulenza, sviluppo e prototipazione rapida per progetti basati su dati e AI. Gabriele Rossi, co-founder di Accurat, spiega che la divisione Tech non si limita a sviluppare app e soluzioni tecnologiche, ma accompagna i clienti lungo tutto il percorso di ideazione e sviluppo, portando innovazione e rapidità d'esecuzione. Con oltre 500 progetti realizzati, Accurat Tech ha dimostrato il suo valore per startup, aziende e persino per la pubblica amministrazione.

Grazie a questa riorganizzazione, Accurat si posiziona come un interlocutore privilegiato per brand e aziende che vogliono sfruttare al meglio il potenziale dei dati, traducendo insight complessi in esperienze coinvolgenti.