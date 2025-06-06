Cassa Depositi e Prestiti: Tbwa\Italia e Saatchi & Saatchi in gara per la creatività

Le due agenzie hanno accolto l'invito della società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il contratto sarà di 30 mesi

Dopo aver scelto Zentih per il media pubblicitario, Cassa Depositi e Prestiti ha avviato una nuova procedura prima dell’estate avente per oggetto i servizi di ideazione creativa e produzione per le attività di comunicazione.

L’ammontare dell’appalto, si legge nella documentazione di gara pubblicata lo scorso 1 agosto sul sito di CDP, è di 212.000 euro, Iva esclusa, per un contatto della durata di 30 mesi. “Qualora alla scadenza del contratto non si fosse esaurito tutto il plafond”, spiega il gruppo, “la Stazione Appaltante si riserva l’ulteriore facoltà, agli stessi prezzi, patti e condizioni, di prorogare la scadenza contrattuale fino all’esaurimento del plafond residuo, e comunque per un ulteriore periodo di tempo non superiore a 12 mesi”.

CDP ha selezionato cinque operatori economici all’interno dell’elenco fornitori nell’ambito della categoria merceologica “Agenzie di pubblicità, comunicazione ed informazione”, invitandolo a partecipare alla procedura. Si tratta di Wunderman Thompson Italy (oggi VML Italy), Tbwa\Italia, Saatchi & Saatchi, McCann Worldgroup Italia e Dentsu Creative.

Tra queste, hanno risposto positivamente all’invito Tbwa\Italia (Omnicom) e Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe), impegnate dunque ora nella gara creativa indetta dalla società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Zenith ha vinto la gara indetta da CDP per i servizi di “valutazione, pianificazione, gestione, acquisto e monitoraggio di spazi pubblicitari e iniziative di comunicazione”, un appalto sempre delle durata di 30 mesi del valore di 5 milioni di euro. Sono invece ancora in corso le due procedure aperte dal gruppo per l’affidamento di servizi di consulenza seo, web analysis, content management e marketing automation (sono 19 le agenzie in corsa) e per i servizi di produzione di materiale multimediale per la promozione e la valorizzazione del ruolo e dei prodotti di CDP (in questo caso, le società in corsa sono 22).