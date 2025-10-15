Carriere: Schirò, Zuffi, Del Bono e le altre novità da LinkedIn

Nuova puntata della nostra rubrica dedicata agli aggiornamenti di carriera nel mondo della comunicazione, del marketing e dei media. Cambi di ruolo, nuovi ingressi e promozioni che non passano da comunicati stampa ufficiali, ma che emergono direttamente dai post e dalle condivisioni dei diretti interessati (o, in alcuni casi, dei loro nuovi manager) su LinkedIn.

Anche questa volta, il mercato si muove parecchio: tra agenzie, adtech, audio, industria e grandi gruppi internazionali, ecco una nuova carrellata di storie professionali raccontate... in prima persona.

Bruno Schirò e Giulia Zuffi iniziano una nuova esperienza in Way Partners

Un doppio aggiornamento di carriera emerso in queste settimane su LinkedIn riguarda Way Partners, con due professionisti ben noti nel settore che hanno raccontato in prima persona l’avvio di una nuova collaborazione con l’acceleratore adtech e martech fondato da Carlo Poss, Sara Buluggiu, Barbara Bontempi, Angelo Greggi e Federico De Nardis.

Bruno Schirò ha condiviso l’inizio del suo nuovo capitolo come Head of Commercial Operations, ruolo in cui si occuperà di guidare il lancio e lo sviluppo di IronCurate, divisione nata all’interno di Way Partners. Schirò arriva da un percorso consolidato nel mondo adtech, con esperienze in Microsoft – dove ha contribuito anche all’avvio delle attività commerciali di Netflix Advertising in Italia – e in precedenza in Xandr e AppNexus.

Anche Giulia Zuffi ha annunciato sui suoi canali LinkedIn l’ingresso in Way Partners, dove ha assunto il ruolo di Sales Director. Zuffi arriva da Dailymotion, dove era Head of Sales, e porta con sé un’esperienza costruita nel tempo tra video advertising, Connected TV e sviluppo commerciale, maturata anche in realtà come FreeWheel e AdColony.

Francesca Del Bono entra in Hypercast

Nuovo capitolo professionale anche per Francesca Del Bono, che ha condiviso sui suoi canali LinkedIn l’inizio di una nuova esperienza in Hypercast, realtà attiva nell’ambito del podcast e dell’audio storytelling, dove ha assunto il ruolo di Senior Sales Manager.

Negli ultimi anni Del Bono ha ricoperto il ruolo di Direttrice Centri Media e Agenzie in Piemme. Nella sua carriera ha maturato un lungo percorso nel mondo della raccolta pubblicitaria e delle vendite digitali, tra concessionarie tradizionali e digitali.

Daniele Mazzola approda in Hearts & Science

Nuovo passaggio nel mondo delle agenzie media per Daniele Mazzola, che ha avviato una nuova esperienza come Account Director in Hearts & Science Italia, agenzia del gruppo Omnicom.

Mazzola arriva da Publicis Groupe, dove negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Media Lead seguendo le referenze Kinder Ferrero. In precedenza ha lavorato in The&Partnership Italia come Media Manager su Toyota e Lexus, e ancora prima in OMD Italy, MEC e MediaCom, costruendo un percorso interamente sviluppato all’interno delle agenzie media.

Martina Conte cresce in Wavemaker Italy

Movimento interno anche per Martina Conte, che ha iniziato una nuova fase del suo percorso in Wavemaker Italy, dove ha assunto il ruolo di Client Lead.

Dopo avere iniziato in MEC, Conte lavora in Wavemaker da oltre otto anni e ha costruito il suo percorso interamente all’interno dell’agenzia, partendo come Digital Media Planner e crescendo nel tempo fino ai ruoli di Digital Supervisor e Digital Lead. Ora il passaggio a una posizione di responsabilità più ampia sulla gestione dei clienti.

Arianna Zucaro entra in PCD Tools

In questo caso, a dare notizia del nuovo incarico non è stata la diretta interessata, ma il CEO. È stato infatti Federico Scalaberni a condividere su LinkedIn l’ingresso di Arianna Zucaro in PCD Tools S.p.A., gruppo attivo nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e utensili ad alte prestazioni per l’industria manifatturiera.

Zucaro assume il ruolo di Head of Communication e porta con sé un percorso costruito tra consulenza e comunicazione corporate. Arriva da Comin & Partners, dove ha lavorato come Corporate Communication Consultant affiancando CEO e top management su strategia, posizionamento e temi sensibili di business. In precedenza ha ricoperto ruoli di comunicazione in OMD Italy, Elite Division e Regione Lombardia, maturando esperienza tra corporate communication, istituzionale e stakeholder engagement.

Ingrid Autieri cresce in Jacuzzi Europe

Avanzamento di carriera in Jacuzzi Europe per Ingrid Autieri, che ha assunto il ruolo di Digital Marketing and Communication Manager EMEA & Asia.

Autieri lavora in Jacuzzi Europe da quasi sette anni: è entrata nel gruppo come intern nell’area brand marketing e comunicazione, per poi crescere progressivamente fino al ruolo di Digital Marketing and Communication Specialist EMEA & Asia, incarico ricoperto per oltre cinque anni. Ora il passaggio a una posizione manageriale con responsabilità estese sui mercati EMEA e Asia.