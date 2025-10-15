Coop Consorzio Nord Ovest centralizza le attività CRM con magnews

Grazie alla collaborazione con Assist Digital, Coop Consorzio Nord Ovest ha scelto la piattaforma magnews per gestire in modo efficiente e integrato le campagne su Email e SMS

Coop Consorzio Nord Ovest, per le 3 Cooperative Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop, ha scelto magnews come piattaforma per la gestione end-to-end delle proprie campagne di comunicazione CRM, con l’obiettivo di semplificare i processi e potenziare l’autonomia operativa del team Customer Marketing.

Il progetto, in partnership con Assist Digital, ha consentito la migrazione da un precedente sistema multi-tool verso un ambiente centralizzato e modulare.

La nuova architettura CRM consente a Coop Consorzio Nord Ovest di creare e gestire campagne email e SMS personalizzate, a partire da un sistema di targeting evoluto, costruito sui dati provenienti dai sistemi interni. I contenuti delle comunicazioni, grazie al designer no-code e ai blocchi dinamici di magnews, possono essere adattati alle caratteristiche e ai comportamenti dei singoli clienti, in modo rapido e autonomo.

“La possibilità di operare in autonomia su un sistema ricco e integrato ci permette di comunicare in modo realmente rilevante con i nostri Soci e Clienti, rispondendo alle loro esigenze con precisione, tempestività e personalizzazione” commenta Alberto Frau, Head of CRM, Loyalty & Digital Marketing di Coop Consorzio Nord Ovest.

Assist Digital ha curato l’integrazione tra i sistemi, configurando il modello dati e supportando Coop Consorzio Nord Ovest nell’impostazione dei flussi di magnews. L’intervento ha incluso la gestione degli ambienti di test, l’allineamento dei domini, il setup dei template di comunicazione, la configurazione delle policy di deliverability e il supporto operativo continuativo per l’esecuzione delle campagne.

“Il progetto Coop Consorzio Nord Ovest dimostra il valore delle soluzioni flessibili e scalabili per la GDO, un settore in cui la capacità di attivare rapidamente comunicazioni personalizzate è un fattore competitivo strategico” dichiara Andrea Valletta, Head of Customer Success di magnews.

La collaborazione rappresenta un passo importante nella trasformazione digitale della comunicazione CRM nella grande distribuzione, dove la capacità di interpretare i dati in chiave relazionale è sempre più determinante per costruire engagement e fedeltà.