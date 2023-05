Aquafan Riccione si affida a Ldb Advertising per la nuova campagna pubblicitaria

Aquafan di Riccione affida dopo una gara la campagna pubblicitaria 2023 all’agenzia Ldb Advertising con l’obiettivo di consolidare il suo posizionamento come parco acquatico top of mind per il target Gen Z.

Adrenalina, sfida, musica trap e divertimento sono le parole chiave più utilizzate dai ragazzi per descrivere la loro esperienza all’interno del parco acquatico. Proprio a queste parole si sono affidate le menti dei creativi di Ldb che, per la campagna 2023, hanno elaborato un'immagine con un personaggio icona: un surfista estremo alla ricerca dell'onda perfetta da sfidare. “Wave Up!” è l'esclamazione con cui il nostro protagonista esorta così i ragazzi a entrare nel mood giusto, slogan-tormentone che accompagnerà la prossima estate di Aquafan.

“È stata la proposta più trasgressiva a convincere Costa Edutainment a scegliere Ldb come agenzia”, rivela Filippo Bettelli, amministratore delegato di Ldb Advertising. “Lavorare per un parco divertimenti che da 30 anni è sempre sulla cresta dell'onda ed il punto di riferimento per le nuove tendenze è bellissimo e rappresenta anche per noi una nuova ed esaltante sfida. Suggellare con la nostra creatività un'icona come Aquafan è stato un vero piacere."

La campagna sarò on air da aprile ad agosto su affissione grandi formati e gonfaloni in Romagna e nelle Marche, dinamica, radio locali, digital e Youtube.