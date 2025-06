Alessandro Anziano nuovo Head of Marketing & Communications di Minsait in Italia

Minsait, società del Gruppo Indra specializzata in IT e digital transformation, ha annunciato la nomina di Alessandro Anziano a nuovo Head of Marketing & Communications in Italia.

Anziano subentra a Luis Luján, recentemente nominato responsabile Marketing e Comunicazione Internazionale. Luján continuerà a offrire supporto strategico all’Italia nel suo nuovo ruolo, con responsabilità di coordinamento e gestione delle attività di marketing e comunicazione nelle filiali del Gruppo a livello globale.

Entrato in Minsait nel 2019, Alessandro Anziano ha sviluppato il proprio percorso professionale all’interno del team Marketing e Comunicazione, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino alla posizione attuale. Nel primo semestre del 2025 ha affiancato Luis Luján come Deputy dell’area in Italia, contribuendo alla gestione delle attività di corporate marketing, comunicazione esterna, comunicazione interna e progetti di responsabilità sociale.

Laureato in Scienze Politiche presso la Luiss Guido Carli, Anziano ha conseguito un Executive Master in Politica e Tecnologie Digitali presso la Luiss School of Government, oltre a corsi di perfezionamento in marketing e comunicazione presso l’Università Bocconi di Milano e la London Business School.