Retail, dall'acquisizione alla fidelizzazione: il caso di Wapping

Per i retailer e le aziende non è sufficiente acquisire nuovi clienti. Molti negozi si stanno rendendo conto che hanno bisogno di incrementare la lifetime value per cliente per assicurarsi la sua redditività: è necessario, quindi, fidelizzare il consumatore.

Se anni fa, quando le alternative d'acquisto erano più limitate, fidelizzare era importante, oggigiorno è un fattore indispensabile per assicurare la sostenibilità delle marche.

Ma come fidelizzare una persona che ha a disposizione sempre più alternative di scelta?

I consumatori scelgono le marche con le quali si identificano e che li riconoscono e li fanno sentire unici. Trattare ogni cliente come unico significa conoscerlo, presentargli proposte e vantaggi personalizzati e offrirgli un’esperienza d'acquisto fluida e identica in tutti i canali.

Conoscere il cliente implica identificarlo non solo nell'e-commerce, ma in tutti i punti di interazione di questo cliente con la marca e unificare tutti questi dati.

Il caso di Wapping

Per fidelizzare un cliente ci si può affidare a una piattaforma come Wapping, soluzione omnichannel di fidelizzazione Customer centric, che connette tutti i canali di vendita del business per ottenere una visione unificata del cliente e presentargli proposte ed esperienze personalizzate di cui questi possa usufruire in maniera identica in uno qualsiasi dei canali di vendita.

Con Wapping i business costruiscono una base solida di clienti leali e ricorrenti. Questi clienti fedeli si identificano con la marca perché sentono che questa li riconosce, ricevono proposte e vantaggi esclusivi su prodotti che si adattano perfettamente ai loro gusti e preferenze e usufruiscono di servizi digitali all’avanguardia per un acquisto agile ed uniforme in tutti i canali.

Il risultato è un incremento dell'LTV per cliente e di conseguenza un aumento della reddittività del business.

Inoltre, si ottengono altri vantaggi non meno importanti: acquisizione di nuovi clienti tramite gli attuali clienti, miglioramento nell’immagine della marca, riduzione delle spese di marketing, abbassando la dipendenza dalle sempre più care campagne di acquisizione.