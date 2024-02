Pandoro gate, Chiara Ferragni fa ricorso al Tar sul caso Balocco: "provveimento illegittimo"

L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha depositato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento dell'Antitrust che a dicembre le aveva inflitto oltre 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta legata alla vendita del pandoro griffato.

Secondo una nota diffusa dai legali della Ferragni “Tbs Crew (la digital company fondata e diretta da Chiara Ferragni ndr) e Fenice (la società licenziante dei marchi Ferragni ndr), tramite i legali incaricati Fabio Cintioli e Giorgio Fraccastoro, hanno presentato il ricorso davanti al Tar del Lazio per impugnare il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, richiedendone l'annullamento integrale perché considerato illegittimo. In particolare, i legali nel ricorso hanno eccepito molteplici vizi dell’atto, in termini di difetti di istruttoria, carenza di motivazione ed altre violazioni di legge”.

Secondo l’antitrust, le tre società (le due dell’influencer e Balocco) hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro "griffato" Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino, per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.