Nuove strategie per Arancebio.it: avviata la collaborazione con Fattoretto Agency

Arancebio.it, store digitale di agrumi siciliani bio IGP dell’Azienda Agricola Magnano, ha pianificato una nuova strategia di comunicazione che prevede la collaborazione di Fattoretto Agency, agenzia SEO & Digital PR specializzata in e-commerce.

Operativa nel settore della produzione biologica dal 2002, l’Azienda Agricola Magnano è prevalentemente a conduzione familiare, attiva in ambito agrumicolo da circa 60 anni. Può contare su una coltivazione che si estende per circa 10 ettari di agrumeto, a cui fa riferimento una produzione media di 200.000-300.000 kilogrammi all'anno.

L’azienda è soggetta ai controlli di Bioagricert. L’ente certificatore conduce ogni anno delle verifiche per il rilascio dell’attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e della certificazione di prodotto.

La bontà della produzione è il risultato sia del quotidiano impegno lavorativo, sia delle prerogative del territorio in cui opera l’azienda. I fondi agricoli si trovano nel comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, dove sono presenti particolari circostanze ambientali: condizioni micro-climatiche, sbalzi termici tra il giorno e la notte, e la vicinanza del vulcano Etna.

Su Arancebio.it viene raccolta la proposta dell’Azienda Agricola Magnano, composta dai migliori agrumi siciliani. Tra le varietà coltivate troviamo Arance Navel Biologiche, Arance Rosse Biologiche Tarocco IGP, Arance di Sicilia Moro IGP, Clementine Nova, limoni, bergamotto. Ma anche frutta secca, ortaggi bio, conserve e tanto altro ancora.

Il portale consente un rapporto diretto tra cliente e produttore: stabilisce una logica di filiera corta, senza alcun intermediario. L’acquirente può avvalersi inoltre di un’assistenza clienti disponibile sette giorni su sette, anche via WhatsApp.

La valorizzazione di un’offerta che riflette un’apprezzata declinazione di Made in Italy passa oggi da una strategia di comunicazione che si avvale della collaborazione di Fattoretto Agency. Guidata da Massimo Fattoretto (Ceo e fondatore dell’agenzia), la squadra di lavoro della digital agency sarà al fianco di Arancebio.it nella costruzione di nuovi programmi di sviluppo.

Quello che offre l’azienda veneta è un know-how acquisito in oltre 15 anni di esperienza in ambito Seo, abbinato a iniziative di digital PR e content marketing per potenziare la visibilità del cliente, così da condurre all’incremento di vendite e fatturato.

La filosofia della Fattoretto Agency è quella di non operare come fornitore, ma invece come un partner affidabile per il conseguimento di risultati concreti. Come dimostrano i tanti e-commerce clienti che proprio nel 2020 hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti da istituti di ricerca, come Statista e Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF).

Grazie all’impegno di Massimo Fattoretto, l’azienda vanta il ruolo di Brand Ambassador SEMrush e dal 2019 è socio NetComm.