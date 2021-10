Ferrero racconta il Forno di Balvano in uno spot con il supporto di Havas Community

La bontà dei prodotti da forno Kinder nasce e si rinnova da più di 30 anni a Balvano, in Basilicata, dove vengono prodotti con cura, passione, ingredienti selezionati e materie prime di qualità.

E' una storia che Ferrero ha deciso di raccontare attraverso un video online realizzato con il supporto di Havas Community. Il video apre ai consumatoro lo stabilimento dove nascono merendine come Kinder Brioss, Kinder Colazione più e Kinder Pan e Cioc. Non solo: oltre al saper fare del Forno e di chi ci lavora ogni giorno, il filmato svela anche il contributo al paese lucano che di “risvegli se ne intende”. Lo stabilimento, infatti, nasce dopo il terremoto dell’Irpinia per dare un segno e un aiuto concreto al paese ridotto in macerie.

Attraverso i contributi dei dipendenti Marco, Elvira, Rosa tra gli altri, e degli abitanti di Balvano, il video racconta della nascita dello stabilimento e delle fasi della produzione delle merendine che rendono lo stabilimento lucano unico nel suo genere dalla sua nascita fino ad oggi.

Il video vuole essere anche un ringraziamento ai dipendenti Ferrero e a tutti gli italiani che scelgono di risvegliarsi ogni giorno con i prodotti da forno Kinder.