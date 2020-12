Ecommerce: pubblicità più personalizzata con CitrusAd e Dunnhumby

Grazie a un accordo attivo anche in Italia, le due società sono in grado di offrire ai merchant online dei nuovi servizi di ottimizzazione

CitrusAd, società specializzata in soluzioni per la pubblicità on line, ha siglato un nuovo accordo a livello internazionale e attivo anche in Italia con Dunnhumby, l'azienda di data science del gruppo Tesco. La partnership è finalizzata a offrire nuovi strumenti di personalizzazione dell'e-commerce, in particolare sul fronte della comunicazione.

In un momento in cui, complice la pandemia, crescono gli acquisti on line, anche in settori come gli alimentari e del fresco, per i retailer sale l'importanza di costruire esperienze omnichennel personalizzate ed efficaci. La vera personalizzazione, secondo CitrusAd e Dunnhumby, non può che basarsi su una vera e propria customer intelligence (conoscenza del consumatore tramite l’utilizzo del dato).

I programmi di fidelizzazione, che pressoché ogni insegna ha già attivi da anni, sono la migliore base di partenza per svilupparla: un vantaggio competitivo per avere chiarezza su quali prodotti ogni cliente sia più propenso ad acquistare, date le preferenze e le abitudini di acquisto. Proprio da qui sembrano partire le soluzioni offerte da CitrusAd e Dunnhumby, finalizzate a migliorare l'efficacia delle comunicazione online. A fronte di un targeting pubblicitario basato principalmente sulla performance storica del prodotto sponsorizzato, le due società propongono delle metodologie di ottimizzazione in logica customer-first, che può elevare l'esperienza del cliente e creare un nuovo flusso di entrate per i retailer.

Sebastian Duque, responsabile di dunnhumby per tutto il Sud Europa, ha commentato: "Mentre gli acquirenti di tutto il mondo continuano ad orientarsi verso l'acquisto online di cibo, i retailer più lungimiranti stanno già pianificando come sfruttare questa tendenza. Momenti come il Natale, dove la posta in gioco è alta per la scelta del canale, sono il momento perfetto per ricordare che presentare i prodotti giusti ai giusti acquirenti al momento giusto è la base sia per una migliore customer experience sia per un nuovo flusso di ricavi per i retailer”.