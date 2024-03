AI generativa, come Sace e Reale Group stanno usando Copilot nel marketing e non solo

Secondo una ricerca di Microsoft e IDC, il mondo delle imprese in Italia è sempre più avvezzo all'utilizzo di questa tecnologia nei processi aziendali. Vediamo nel dettaglio i casi nel settore pubblico e in quello delle assicurazioni

Sono sempre più numerose le aziende in Italia che stanno cogliendo le opportunità dell’intelligenza artificiale. Secondo una ricerca qualitativa sviluppata da Microsoft in collaborazione con IDC, le aziende italiane sono sostanzialmente allineate con il resto d’Europa nell’adozione di soluzioni di AI, se non addirittura in una fase più avanzata: il 73% delle aziende sta utilizzando soluzioni tecnologiche di questa portata (contro il 67% della media europea). Nel dettaglio, per quanto concerne l’AI generativa, lo studio afferma che il 67% delle imprese in Italia sta già utilizzando soluzioni di questo tipo e il 24% ne sta pianificando l’implementazione nei prossimi due anni. Le aziende italiane sono inoltre più inclini a considerare l’AI come una leva strategica per raggiungere gli obiettivi di business: lo dichiara il 77% di loro a fronte del 63% delle imprese europee.

Dal 15 gennaio scorso, Copilot per Microsoft 365 è stato reso disponibile per tutte le imprese italiane. Diverse le aziende che lo stanno implementando in tutte le attività e in funzioni aziendali con positivi riscontri sui temi della produttività, efficienza di processi, piani strategici e maggiore creatività e benessere per le persone.

Il caso Reale Group e Sace

Tra queste Reale Group, attenta alle innovazioni offerte dal mercato, ha da subito sperimentato e favorito l'adozione di sistemi di AI generativa come Copilot, con un approccio allo stesso tempo aperto, responsabile e, in linea con la missione del Gruppo, mantenendo le persone al centro. Nel farlo, ha predisposto un piano di adozione attento e graduale, per accompagnare l'organizzazione nella piena comprensione degli strumenti. Reale Group ha partecipato, tra i primi clienti in Italia, al programma di Early Access Program di Copilot per Microsoft 365, insieme ad un gruppo ristretto di aziende a livello globale, per sperimentare l’adozione di strumenti di AI generativa, integrati all’interno delle applicazioni di Microsoft 365.

L'adozione è stata pianificata con cura, coinvolgendo in una prima fase 300 persone, suddivise tra i vari ruoli aziendali e Paesi in cui Reale Group opera, guidandole con training e communities in modo costante. Inoltre, Reale Group ha progettato percorsi di accompagnamento sui temi dell’Awareness AI e del Prompting, organizzando workshop con le diverse aree di business per individuare casi d’uso specifici. L'obiettivo è quello di integrare l'intelligenza artificiale in ogni ambito di business, facendo leva sulle potenzialità di questa tecnologia affinché possa contribuire fin dall'inizio al processo di ideazione o di analisi del business per qualsiasi esigenza o problema da risolvere.

Anche Sace, la società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzata nel supporto alla crescita sostenibile delle imprese in Italia e nel mondo, sta implementando con successo l’AI generativa per migliorare la produttività e la collaborazione dei suoi dipendenti e offrire un servizio più efficiente e personalizzato alle PMI italiane. Sace è la prima realtà nel segmento Public Sector ad adottare Copilot e Viva, due strumenti di Microsoft che grazie all’AI generativa consentono di ottimizzare tempo, risorse e capacità di risposta alle imprese, aumentando nel contempo il benessere dei colleghi, approccio in linea con il nuovo modello di lavoro totalmente flessibile, (Flex4Future) che si basa su smart working illimitato activity-based, eliminazione dei controlli sulle timbrature e settimana lavorativa di 4 giorni: un nuovo assetto che rende Sace la prima partecipata pubblica a sperimentare un modello all’avanguardia in Italia per liberare il tempo delle persone e dedicarlo ad attività ad alto valore aggiunto, al proprio sviluppo e migliorare il work-life balance.

“Il futuro passa per una crescita sostenibile e le nuove tecnologie sono un alleato per realizzare questo obiettivo. Noi di Sace siamo orgogliosi di accompagnare le imprese e PMI italiane in questa direzione e grazie a Microsoft abbiamo abbracciato noi stessi le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale generativa per rafforzare la nostra organizzazione. E tutto questo passa attraverso un nuovo modello di lavoro totalmente flessibile, Flex4Future, che permette alle nostre persone di liberare il proprio tempo per dedicarlo ad attività ad alto valore aggiunto, al proprio sviluppo e al proprio benessere”, ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace.