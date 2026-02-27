Mediaset AdManager, oltre 1000 le aziende clienti. Nel 2026 il lancio di Spagna e Germania

Numeri in crescita e piano di espansione in atto per la piattaforma self-service di Publitalia ’80 per le Pmi e le agenzie media che le supportano

A un anno e mezzo dal lancio di Mediaset AdManager, Publitalia ’80, parte di Mfe Advertising, la concessionaria internazionale di MFE-MediaForEurope, fa il punto sull’evoluzione di un progetto pensato per offire nuove opportunità di crescita per le piccole e medie

imprese e per le agenzie media che le supportano.

Lo scorso 3 marzo, in occasione dello European Broadcasters’ Ad Managers - Innovation in Action organizzato da egta, l’associazione che rappresenta le concessionarie di pubblicità dei principali broadcaster tv e radio in Europa, Publitalia ’80 ha illustrato il ruolo sempre più strategico di Mediaset AdManager per un segmento di aziende centrale per l’economia italiana. Allo stesso tempo, l’incontro è stata un’occasione di confronto con i principali broadcaster internazionali (tra cui RTL AdAlliance, ITV, TV4 e DPG) che, grazie alla maggiore penetrazione delle tv connesse e all’implementazione di soluzioni adtech, stanno sviluppando servizi analoghi per i rispettivi mercati.

Nata per consentire al comparto Small Medium Business l’accesso a un’inventory CTV premium, la piattaforma self-service del gruppo di Cologno ha esteso al mezzo televisivo un modello di pianificazione tipico dei canali digital e social, valorizzandolo con contenuti di qualità e audience su larga scala. Con Mediaset AdManager, le aziende possono promuovere il proprio business all’interno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano, combinando creatività impattanti, vaste coperture e profilazioni precise per raggiungere in modo mirato i consumatori.

L’evoluzione della piattaforma ha visto diverse tappe chiave: inizialmente disponibile con il formato Lanner su CTV, dallo scorso ottobre si è arricchita anche del formato video e ha esteso l’erogazione a Mediaset Infinity, raggiungendo così il pubblico on demand affezionato ai programmi Mediaset non solo su televisione connessa, ma anche sui dispositivi personali. Un percorso che prosegue nel segno dell’internazionalizzazione: nell’ambito del progetto Mfe Advertising, infatti, il servizio sarà reso disponibile anche in Spagna e in Germania a partire dall’estate 2026.

“Ad oggi sono oltre 1000 le aziende che hanno scelto Mediaset AdManager”, ci spiega Ludovica Brambilla di Civesio Small Medium Business Director Publitalia ’80, alla guida anche dell’espansione internazionale del prodotto. “Un risultato che testimonia come il servizio, capace di combinare semplicità d’uso e accesso a un’inventory di qualità, stia progressivamente consolidando il proprio ruolo nel mercato italiano, intercettando un bisogno concreto. Mediaset AdManager nasce però con una visione più ampia: dare vita a un modello proprietario, scalabile e replicabile anche negli altri territori in cui opera il gruppo, contribuendo alla crescita di nuove linee di business. In questo percorso si inserisce il prossimo lancio in Spagna, primo passo dell’evoluzione multi-country del progetto”.

Il profilo dei clienti di Mediaset AdManager

In Italia, tra gli utilizzatori spiccano realtà dei settori GDO, Automotive, Edilizia e Arredamento, che hanno riconosciuto il valore di poter pianificare campagne altamente profilate e vicine alle proprie aree di interesse. Tra le leve strategiche più sfruttate dagli inserzionisti, infatti, il geotargeting emerge come uno strumento fondamentale, capace di raggiungere in modo mirato gli spettatori nelle zone più rilevanti per la propria attività. Accanto alle PMI, anche le agenzie indipendenti trovano nella piattaforma un alleato strategico.

Mediaset AdManager, spiega il gruppo, “consente loro di arricchire il portafoglio con un prodotto ad alto valore e, grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, di gestire in modo rapido e centralizzato più clienti e più campagne, ottimizzando tempi e processi operativi. Lo strumento si inserisce in modo complementare nei piani di comunicazione, permettendo di costruire media mix più completi ed equilibrati, in cui la forza della tv si integra con le pianificazioni digital e social e contribuisce al miglioramento dei principali KPI: maggiore copertura, minore dispersione del messaggio e un impatto più diretto sulle performance, dall’aumento del traffico al sito alla generazione di lead. Un modello che rafforza dunque l’intero ecosistema, creando nuove opportunità sia per gli inserzionisti sia per i loro partner media”.