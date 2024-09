Publitalia ’80 lancia la versione self-service della piattaforma Mediaset AdManager, dedicata alle PMI

Publitalia ’80, all’interno di MFE Advertising, concessionaria internazionale di MFE – Media For Europe, apre l'inventory su tv connessa di Mediaset alle piccole e medie imprese: nasce infatti Mediaset AdManager, piattaforma self-service progettata per le PMI che consente di pianificare campagne su tv connesse. La novità, annunciata durante l'estate, rappresenta un importante passo per l'evoluzione del Gruppo, che estende di fatto il suo raggio d'azione a un nuovo segmento di business.

Il comparto delle PMI è un settore chiave del tessuto economico e sociale del nostro paese, producendo un giro di affari di oltre 1.400 miliardi di euro, il 40% del valore aggiunto nazionale (Studio SACE con The European House – Ambrosetti); inoltre, quasi una PMI su tre investe in digitalizzazione, riconoscendola come uno degli asset essenziali a mantenere la competitività e sostenere la crescita in un mercato in continua evoluzione.

“Dopo il recente lancio dell’offerta Retail Media, il servizio Mediaset AdManager dedicato alle PMI è il nuovo tassello della nostra strategia di ampliamento dei canali di business, che sottolinea il costante impegno del Gruppo a innovare l’industry a livello internazionale - commenta Stefano Sala, CEO MFE Advertising -. Oggi, infatti, il lancio della piattaforma riguarda il mercato italiano, ma il progetto, costruito sulla base di requisiti di scalabilità cross-country in linea con la vision di MFE Advertising, si espanderà in altri Paesi. L’obiettivo è fornire ai clienti strumenti avanzati ed efficaci per le loro attività di comunicazione, contribuendo significativamente alla crescita del business. Il nostro lavoro si fonda su un rapporto di fiducia consolidato con le marche, consapevoli che solo player solidi come noi possono rafforzare in modo duraturo la brand equity e offrire vantaggi competitivi in un contesto sempre più dinamico”.

Come funziona Mediaset AdManager per le PMI

Grazie alle funzionalità della piattaforma, le PMI potranno aumentare la notorietà della propria marca, beneficiando dell’ampia visibilità garantita dalle reti Mediaset, e promuovere il proprio business ad un target specifico di interesse, anche molto verticale.

La user experience semplice e intuitiva consente ad agenzie e inserzionisti abilitati al servizio di acquistare spazi pubblicitari sulle reti Mediaset e impostare in pochi passaggi campagne mirate su TV connesse, scegliendo tra i criteri di profilazione disponibili, come dati sociodemografici, località e interessi. Inoltre, la sezione dedicata al reporting permette di monitorare in tempo reale l'andamento delle campagne, verificare la coerenza con gli obiettivi stabiliti e apportare interventi strategici, laddove necessario.

“La versione self-service di Mediaset AdManager nasce come estensione dello strumento di booking, adottato da Publitalia ’80 nel 2020, per le pianificazioni su connected tv. Analogamente alle campagne prenotate tramite canale diretto, l’offerta pubblicitaria del nuovo servizio raggiunge circa 16 milioni di device connessi, intercettando 10 milioni di famiglie che ogni giorno guardano i programmi Mediaset - spiega Paola Colombo, Chief Digital Officer MFE Advertising -. Questa rappresenta un’opportunità straordinaria per offrire un nuovo mezzo di comunicazione ad aziende e piccole agenzie che fino ad ora si sono rivolte solo a canali digitali. Ora, alla profilazione e alla facilità di accesso, le stesse potranno aggiungere anche il posizionamento televisivo premium con la grande efficacia che lo contraddistingue”.

Il lancio del nuovo progetto è supportato da un media plan che coinvolge tv lineare, ctv, digital e social; disponibile anche un sito dedicato per fornire informazioni approfondite (Credits: WMR Group | Studio Cappello).