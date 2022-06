Il servizio di notizie Upday amplia la sua offerta e lancia il sito web jaxon.gg, a tema eSport e gaming. Il nuovo portale arriva dopo i buoni risultati dell’app dedicata alle stesse tematiche, nata nel 2021 e che ha superato i 150mila download.

Con uno stile divertente, il sito web offre storie scritte in inglese dalla redazione di Jaxon sui principali e più popolari eSport e giochi online, tra cui Legends, Dota 2, Fortnite, CS:GO and Valorant. Mentre l’app di Jaxon è arricchita anche di contenuti che arrivano da fonti esterne, sul nuovo sito si possono trovare gli articoli originali scritti dal team editoriale composto da dieci giornalisti. jaxon.gg punta a un target di giovani appassionati degli eSport e del gaming. Il personaggio inventato da Upday, Jaxon, da cui il sito e l’app prendono il nome, è lui stesso un autore, impegnato a commentare tutte le notizie del mondo degli eSport.

“Sono molto felice per il lancio del sito di Jaxon. Il nostro team è composto da giornalisti appassionati del gaming e degli eSport, pronti a raccontare questo mondo con uno stile che oggi non esiste, più divertente, e con un portale dal design davvero semplice da consultare. Il sito web si concentrerà su gaming ed eSport e potrà essere consultato dagli appassionati o da chi solo ora si avvicina a questo fantastico mondo. Il sito sarà un punto di riferimento per chi ricerca notizie su gaming ed eSport ogni giorno”, ha commentato Christian Slot, direttore di Jaxon.



Upday è presente in 34 Paesi europei, Italia compresa, e raggiunge ogni mese oltre 25 milioni di utenti, si legge in una nota. Il servizio di notizie è nato grazie a una partnership strategica tra l’editore tedesco Axel Springer e Samsung. L’app di upday è preinstallata su un’ampia gamma di smartphone Samsung e su altri dispositivi Samsung, tra cui i tablet, ed è disponibile anche sui dispositivi iOs.