Rai Pubblicità presenta l’offerta commerciale per il Giro d’Italia

Fra poco più di un mese, esattamente il prossimo 6 maggio, partirà il Giro d’Italia, uno dei più importanti e simbolici appuntamenti ciclistici su strada di livello internazionale, e Rai ha messo a punto per la celebre manifestazione sportiva una copertura all'insegna della multimedialità.

La Rai seguirà l’evento con ben 12 ore di programmazione al giorno, a partire dal suo esordio con una cronometro di 18 km dalla suggestiva costa dei Trabocchi in Abruzzo.

Si partirà al mattino su Rai Sport con Aspettando il Giro per raccontare l’atmosfera della tappa del giorno e si proseguirà con Prima Diretta e le prime immagini della corsa. Alle 14.00 la linea passerà a Rai2 che per le successive 4 ore descriverà ogni minuto della corsa con i classici commenti finali ne Il Processo alla tappa condotto da Alessandro Fabretti. Il live della tappa sarà trasmesso anche da RaiPlay – disponibile anche in vod - e da Rai Radio1 con Sulle strade del Giro che proporrà la radiocronaca dei minuti decisivi e il post gare con le interviste ai protagonisti. Una programmazione completa per raccontare la gara, i suoi protagonisti e il territorio, che si concluderà il 28 maggio a Roma.

L’offerta commerciale di Rai Pubblicità per il Giro d’Italia

La copertura dell’evento sarà accompagnata da un’apposita offerta commerciale messa a punto da Rai Pubblicità, basata sulla formula degli scorsi anni caratterizzata da un ampio ventaglio di proposte. I messaggi pubblicitari, impaginati nei momenti cruciali della diretta, generano grandi volumi di audience, spiega Rai Pubblicità in una nota: “su Rai2 con le tappe finali che toccano oltre 2,4 milioni di ascolto medio sugli individui e su RaiPlay che, con il 58% di pubblico compreso nella fascia di età 15-54 anni, intercetta anche i profili più giovani, garantendo una perfetta complementarità di ascolti”.

Confermati i moduli Bronze, Silver e Gold che suddividono le 21 tappe in 3 format di interesse e ascolto crescente con l’avvicinarsi delle tappe finali. Per i break di tabellare (massimo 120 secondi) è prevista la vendita attraverso moduli giornalieri verticali, per un totale di 4 o 5 passaggi. Sono previsti moduli settimanali a copertura delle 7 tappe per gli inspot, gli split screen e il formato top, quest’ultimo collocato a 7 km dall’arrivo, circa 10 minuti prima del traguardo. L’offerta digital prevede 14 moduli multi-screen con spot video live + vod sulle piattaforme RaiPlay e Ctv e RaiNews Digital. Infine, c’è l’offerta Radio che prevede 4 percorsi di iniziative speciali oltre ai moduli Sport Pack, per una pianificazione settimanale.

Per questa edizione del Giro, Rai Pubblicità punta tutto sulla crossmedialità dei mezzi: gli investitori che punteranno sul mix di comunicazione - tv lineare, digital e radio - avranno una promozione del 10% sull’investimento.