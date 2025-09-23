Rai News 24 debutta su Samsung TV Plus

Rai News 24 sbarca su Samsung TV Plus in Italia. Il servizio streaming gratuito supportato dalla pubblicità di Samsung annuncia il lancio del canale all news targato Rai a partire dal 24 settembre.
Attraverso Rai News 24 gli utenti avranno accesso a notizie di cronaca, politica, economia, sport e tecnologia.
Leggi anche: DAL LIDO ALLE PIATTAFORME: QUANDO ANCHE IL CINEMA SCEGLIE LO STREAMING
L’arrivo di Rai News 24 rende ancora più prestigiosa la sezione news di Samsung TV Plus Italia, che include già testate internazionali come CNN, France 24, CNBC e Bloomberg, TV5 Monde.
“Accogliere Rai News 24 su Samsung TV Plus in Italia è un grande traguardo. - commenta Cristina Sala, Italy Country Lead di Samsung TV Plus - Conferma la nostra leadership nell’offrire contenuti premium, accessibilità gratuita e tecnologia all’avanguardia”.