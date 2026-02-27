Nasce “Ghiaccio Bollente”, il podcast che mette a confronto strategia e creatività nel digital marketing

Debutta Ghiaccio Bollente, nuovo podcast dedicato al mondo del marketing e della comunicazione digitale, ideato e condotto dai gemelli Agostino Maresca, Managing Director di Eskimoz Italia, e Pasquale Maresca, Client & E-Commerce Director di Eskimoz Italia.

Il format nasce con l’obiettivo di creare un confronto costante tra due visioni complementari del digital marketing: da un lato l’approccio analitico e data-driven, dall’altro quello creativo e orientato alla comunicazione. Un dialogo che diventa metodo, alternando approfondimento, provocazione e casi concreti.

Ogni episodio si sviluppa attraverso rubriche ricorrenti – tra cui Temperatura del Giorno, Deep Dive e Trend o Fuffa – pensate per affrontare i principali temi del settore con ritmo e dinamismo.

«Il marketing oggi è sempre più guidato da dati, algoritmi e automazione. Con Ghiaccio Bollente vogliamo dimostrare che strategia e creatività non sono alternative, ma parti della stessa equazione», commenta Agostino Maresca.

«Non è una sfida tra chi ha ragione. È una sfida tra prospettive. Vogliamo creare uno spazio di confronto reale, senza slogan e senza fuffa», aggiunge Pasquale Maresca.

Le prime puntate hanno già coinvolto professionisti di aziende attive nel panorama digitale, affrontando temi come personal branding su LinkedIn, video advertising e attenzione nell’era della saturazione, AI e automazione nel mondo Google Ads, fino alla trasformazione digitale del settore automotive.

Il podcast è disponibile su Spotify, YouTube e sulle principali piattaforme audio. I reel e i contenuti video brevi sono pubblicati anche sulle pagine social ufficiali di Eskimoz Italia.

Per rimanere aggiornati sui prossimi episodi e sugli ospiti, è possibile seguire i canali ufficiali di Eskimoz Italia.