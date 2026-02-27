Italiaonline acquisisce la raccolta di NuoveVoci Network e avvia un progetto dedicato al mondo del calcio

Nuova partnership commerciale per Italiaonline nel mercato social. L’internet company nazionale ha stretto un accordo con NuoveVoci Network, testata giornalistica e player dell’editoria social sportiva. Alla luce dell’intesa, la concessionaria iOL Advertising si occupa in esclusiva della vendita degli spazi pubblicitari e dei progetti speciali del network, tra i punti di riferimento per la narrazione calcistica digitale in Italia. L’operazione rappresenta il primo tassello di una più ampia strategia legata al mondo "calcio" che Italiaonline svilupperà nel corso del 2026.

“L’ingresso di NuoveVoci nella nostra concessionaria è un momento per noi molto significativo”, commenta Lucio Napolitano, Large Account Sales House Director di Italiaonline, a proposito della partnership. “NuoveVoci è da diversi anni una solida realtà editoriale, molto attiva e seguita sui social, che, numeri alla mano, ha dimostrato di saper costruire community solide e fidelizzate oltre ad essere tra le poche realtà nel panorama social del calcio italiano ad essere in grado di generare engagement autentico. Questa collaborazione rappresenta l’avvio di un percorso più ampio e ambizioso per la nostra concessionaria, un primo passo in un progetto che nei prossimi mesi prenderà ulteriore forma attraverso nuove iniziative e sviluppi mirati, con l’obiettivo di rafforzare la nostra offerta e consolidare il nostro posizionamento sul mercato”.

NuoveVoci Network si distingue per un ecosistema di 5 verticali specializzati:

Rompipallone: noto per il suo approccio ironico e dissacrante al mondo del calcio.

SpazioNapoli, SpazioMilan, SpazioInter e SpazioJ: quattro asset che garantiscono una copertura totale sulle squadre più seguite d’Italia, dalle news di calciomercato, ai live, alle analisi tattiche, fino alle interviste.

Con una fan base aggregata di oltre 5,4 milioni di follower distribuita tra Facebook (2,1 milioni), Instagram (1,6 milioni), TikTok (1,4 milioni) e YouTube (338mila), NuoveVoci non è solo un editore, ma un aggregatore di community. Il target, spiega Italiaonline, è altamente profilato: un pubblico prevalentemente maschile (88% nella fascia 18-44 anni), caratterizzato da un elevato tasso di engagement e da una partecipazione attiva che trasforma l’utente in protagonista del racconto.