L’Aeroporto di Bologna si rinnova: restyling e nuovi impianti OOH, in collaborazione con IGPDecaux

L’Aeroporto di Bologna cambia veste e si rinnova. Lo scalo bolognese intitolato a Guglielmo Marconi ha realizzato un importante restyling che ha interessato in particolare l’area dei controlli di sicurezza e l’area imbarchi, con un ampliamento e una riqualificazione degli spazi al servizio dei passeggeri. Contestualmente, insieme a IGPDecaux, concessionaria esclusiva degli spazi pubblicitari, ha presentato la sua nuova offerta commerciale, con una nuova configurazione degli impianti pubblicitari e conseguenti vantaggi in termini di copertura, frequenza e qualità dell’audience.

IGPDecaux ha contribuito in particolare alla progettazione e realizzazione di circa una decina di nuove soluzioni pubblicitarie distribuite tra le due aree soggette a rinnovamento. Dopo aver completato negli anni scorsi il percorso di digitalizzazione dello scalo, con un network DOOH esteso e capillare, l’offerta è stata ulteriormente potenziata introducendo nuovi spazi analogici di medio e grande formato, in grado di affiancare il digitale e di costruire circuiti integrati ad alto impatto.

L’obiettivo del restyling è stato duplice, si legge in una nota: “da un lato, rendere l’aeroporto sempre più accogliente, funzionale e attrattivo per i passeggeri; dall’altro, rafforzarne l’appeal verso gli investitori che scelgono l’ambiente aeroportuale come contesto privilegiato per veicolare la propria comunicazione.”

L’analisi del profilo passeggeri dell’aeroporto mostra come la nuova offerta adv “risponda in modo mirato a un’audience perfettamente rappresentativa della catchment area dello scalo, che combina viaggiatori business ad alta frequenza e passeggeri leisure con capacità di spesa significativa”, recita la nota. La catchment area non si esaurisce infatti sulla città di Bologna, ma si estende all’intera Emilia-Romagna e alle regioni limitrofe, in particolare Toscana e Marche.

“Bologna è una delle nostre punte di diamante nel network aeroportuale, grazie a una collaborazione con lo scalo solida e continuativa, recentemente rinnovata fino al 2031 - così commenta Filippo Gullì, Sales Director di IGPDecaux -. Questi interventi di restyling hanno migliorato in modo evidente la journey experience dei passeggeri e, di conseguenza, anche la qualità della comunicazione: gli impianti pubblicitari si inseriscono oggi in un contesto più coerente e valorizzante. La nostra offerta commerciale si distingue per flessibilità, con soluzioni long e short term e una combinazione di spazi analogici e digitali ad alto impatto. È proprio questa sinergia tra infrastruttura rinnovata, posizionamento strategico e impianto media evoluto a fare del Marconi un hub di riferimento per i brand che vogliono presidiare in modo qualificato il Centro Nord.”