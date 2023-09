O-One cura il progetto di vertical influencer marketing di UnipolMove dedicato allo sport

Il piano editoriale è stato studiato per coordinarsi in modo efficace a tutte le attività di comunicazione del brand

O-One, digital unit di industree communication hub, ha ideato il progetto di vertical influencer marketing di UnipolMove nel mondo dei talent sportivi per raccontare il nuovo servizio di pagamento dei pedaggi autostradali offerto da UnipolTech, società del Gruppo Unipol, attraverso la voce diretta degli influencer più seguiti per ogni sport.

L’obiettivo è portare all’attenzione dei rispettivi follower il brand di UnipolMove, raggiungendo così nuove audience di pubblico attraverso i presidi degli influencer coinvolti. La strategia di scouting si è infatti basata sull’individuazione di profili autorevoli per il target selezionato, privilegiando influencer molto affini alle nicchie di pubblico del mondo sportivo di riferimento.

Il piano editoriale si sviluppa tra i mesi di maggio e agosto ed è stato studiato per coordinarsi in modo efficace a tutte le attività di comunicazione del Brand, in particolare all’UnipolMove Summer Tour 2023, il roadshow itinerante nei grandi eventi sportivi dell’estate italiana ideato da Industree Communication Hub per promuovere nel vasto pubblico dei giovani e degli sportivi il nuovo servizio di pagamento dei pedaggi autostradali.

Leggi anche: INDUSTREE FIRMA L’UNIPOLMOVE SUMMER TOUR 2023: 6 TAPPE NEI PIÙ GRANDI EVENTI SPORTIVI DELL’ESTATE ITALIANA

La strategia di engagement ha visto il coinvolgimento degli influencer secondo tre fasi di azione -prima, durante e dopo l’evento - in uno storytelling che ha messo in primo piano sia il prodotto di UnipolMove, sia gli eventi dell’UnipolMove Summer Tour 2023 a cui gli ambassador hanno partecipato. I talenti coinvolti nel progetto sono Enrico Rossi, atleta della nazionale di beach volley, per la beach volley marathon; Silvana Loconte, fitness influencer e personal trainer, per la Rimini Wellness; Gionata Livorti, videomaker, fotografo, appassionato ed ex atleta di Mbt, per la Hero Bike Dolomiti, Matteo Iachino, campione mondiale di Windsurf, per la 105 XMasters, e Regina Baresi, ex capitana di calcio dell'Inter e sport influencer, per la Bobo Summer Cup.

O-One si è occupata di ogni fase del progetto di vertical influencer marketing, dalla strategia allo scouting dell’influencer più rilevante e ingaggiante per ogni evento, dal supporto redazionale al coordinamento live durante ogni tappa del tour.