Nuove partnership editoriali per Evolution Group che si rafforza in Entertainment, News e Business

Evolution Group prosegue nella crescita del proprio network annunciando nuove collaborazioni con i siti bestmovie.it, tempostretto.it, amalfinotizie.it, canaledieci.it, tuttolavoro24.it.

Partnership strategiche sulle quali la tech company si è posta un obiettivo ben preciso, riporta la nota stampa: massimizzare i ricavi degli editori attraverso l’ottimizzazione dei KPI, la valorizzazione del brand e l’integrazione di Content Revolution, strumento che ha già garantito ottimi risultati su tutti gli editori coinvolti.

“La mission di Evolution è quella di essere il miglior partner possibile per tutti gli editori – afferma Francesco Califano, Head Of Business Development & Publishers di Evolution Group. - Ogni sito ha le sue peculiarità e i suoi obiettivi e per questo, attraverso un lavoro di ottimizzazione a 360°, abbiamo il dovere di rispondere con una soluzione tecnologica e commerciale che possa tradursi in crescita per il publisher.”

Le nuove collaborazioni permettono inoltre a Evolution Group di rafforzare il proprio presidio su topic specifici ed in particolare sulle verticalità Entertainment, News e Business.

Per il mondo Entertainment è stato chiuso un accordo con il gruppo editoriale Duesse Communication, una galassia composita di testate e realtà digital, che conta su una storia di professionalità ormai quasi trentennale, sbarcata pochi mesi fa anche nel mercato spagnolo.

A partire dal 1° gennaio 2023 il gruppo editoriale ha infatti scelto di affidarsi alla tech company per la gestione pubblicitaria e l’ottimizzazione del proprio sito di punta Bestmovie.it, oggetto di uno strategico lavoro di valorizzazione del team tecnico e commerciale di Evolution, attraverso la creazione di un posizionamento ad hoc su centri media e clienti diretti, che preservi la gestione autonoma delle campagne attraverso il proprio ad server.

Un ruolo chiave è stato giocato anche in questo caso da Content Revolution, grazie al quale l’editore ha registrato un uplift sulle proprie pagine per sessione, passando da 1.75 a 2.21, sul bounce rate, da 77.56% a 55.15%, fino alla durata per sessione, da 1:52 a 2:13 riporta il comunicato.

Sulle tematiche News, invece, è stato svolto un lavoro di ottimizzazione sui siti amalfinotizie.it, tempostretto.it e canaledieci.it, con un’attenzione ai formati video. Su tempostretto.it è stato integrato un formato proprietario native con l’obiettivo di permettere all’editore di monetizzare le pagine nelle quali non erano embeddati video da YouTube. Su canaledieci.it, poi, è stata creata una piattaforma utile ai redattori per caricare ed embeddare contenuti video nei singoli articoli.

Per quanto riguarda la verticalità Business infine, è stato chiuso un accordo con Tuttolavoro24.it, giornale on-line completamente dedicato all’informazione su Lavoro, Politiche Sociali, Welfare, Economia, Cronaca sindacale. Nato con lo scopo unico di portare quotidianamente all’attenzione del grande pubblico, attraverso i suoi contenuti divulgativi, temi e problemi del mondo del lavoro e diritti ha beneficiato con Evolution Group di un’ottimizzazione dei propri KPI grazie all’inserimento di Content Revolution, che ha garantito un aumento delle pagine per sessione da 1.39 a 1.94.