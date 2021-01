Linkiesta lancia la nuova rivista Linkiesta Forecast con il New York Times

Il magazine è disponibile dal 7 gennaio on line, in molte librerie italiane, e nelle edicole di Milano e di Roma

Linkiesta, che ha affidato recentemente a Newsonline la raccolta pubblicitaria, lancia il nuovo magazine cartaceo Linkiesta Forecast, in collaborazione con il New York Times. La rivista nasce per raccontare, in 240 pagine, il mondo contemporaneo e anticipare gli scenari del 2021.

Il magazine, diretto da Christian Rocca, è stato realizzato con il contributo di giornalisti e analisti italiani e internazionali, di premi Nobel, e di diverse personalità attive in vari ambiti, dall'imprenditoria alla cultura, per arrivare allo sport. Al suo interno, interviste e interventi di star internazionali, da Gwyneth Paltrow a Susan Sarandon, un’agenda globale del 2021, i temi di grande dibattito politico, economico e culturale del nuovo anno, le fotografie del New York Times del 2020 e poi, ancora, racconti, poesie e le tendenze cominciate nel 2020 che avranno un impatto nei prossimi dodici mesi, si legge sul sito della testata.

Il progetto va ad aggiungersi agli altri già lanciati in precedenza da Linkiesta: Paper, K, Europea e Gastronomika.

Linkiesta Forecast si può acquistare sul sito del quotidiano, in molte delle librerie italiane e nelle edicole di Milano e di Roma.