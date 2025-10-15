Gruppo Mondadori, Marco Sciuccati nuovo direttore HR

Il Gruppo Mondadori ha annunciato l’ingresso di Marco Sciuccati come nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Antonio Porro. Prende il posto di Daniele Sacco, che dopo 9 anni ha deciso di lasciare gli impegni operativi per dedicarsi a nuovi progetti personali e professionali.

Chi è Marco Sciuccati

Nato a Castellanza (Varese) nel 1965, Marco Sciuccati ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano ed è Professional Counsellor in ambito aziendale e organizzativo.

Dopo le prime esperienze professionali in Accenture e DHL, nel 1996 entra in The Coca-Cola Company nell’area mediterranea nelle funzioni di controllo di gestione, marketing operativo e vendite, per poi passare nel 2000 in Bain & Company.

Il suo percorso prosegue con incarichi di rilievo in diverse multinazionali nelle Risorse Umane e Organizzazione. Dal 2003 al 2011 è in Ferrero International S.A., dove assume, tra le altre, la carica di HR & Organization Director per alcune funzioni di Gruppo. Nel 2011 entra in Pirelli in cui ricopre posizioni quali Direttore HR e Organizzazione per l’Europa, Direttore Organizzazione di Gruppo e HR Manufacturing and Technical Functions. Nel 2018 approda in Candy Hoover Group in qualità di Global HR and Organization Deputy Director e dal 2019 al 2022 è in Haier Europe con ruoli di leadership nelle Risorse Umane, tra cui HR Director Operations, Factories & Industrial Relations.

Nell'ottobre 2022 Sciuccati viene nominato Chief HR & Organization Director di Lecta, multinazionale del settore cartario.