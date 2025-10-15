Gambero Rosso festeggia 40 anni e sceglie Evolution Group accelerare sul digitale

Gambero Rosso, ecosistema multimediale e multicanale dedicato al cibo e al vino made in Italy, che unisce guide, televisione, digitale, formazione ed eventi, festeggia i suoi 40 anni.

L'editore, per celebrare questo traguardo, ha deciso di accelerare il percorso di valorizzazione dei propri asset digitali e, dopo il lancio lo scorso anno delle prime guide “full digital”, l’attenzione si sposta ora su prodotti nativi per il web e una spinta sul comparto video.

In quest'ottica, Gambero Rosso annuncia Evolution Group come nuovo partner strategico, iniziando un percorso di collaborazione a lungo termine, che seguirà un doppio binario: la tech company diventa infatti concessionaria per il digitale e, parallelamente, partner consulenziale per lo sviluppo tecnologico ed editoriale.

"L’avvio della collaborazione con Evolution Group rappresenta un passaggio strategico per accelerare con decisione sull’innovazione digitale. Rafforziamo il nostro ecosistema di contenuti rendendolo sempre più evoluto, connesso e capace di dialogare con nuovi pubblici e nuovi modelli di fruizione. È una tappa importante: stiamo costruendo il Gambero Rosso del futuro, dentro una visione condivisa di lungo periodo", dichiara Lorenzo Ruggeri, Direttore Responsabile del Gambero Rosso.

La strategia mira a creare una sinergia perfetta tra la qualità dei contenuti della redazione di Gambero Rosso e le competenze digital di Evolution Group, con l’intento di massimizzare la visibilità su tutte le piattaforme, coinvolgendo sia il mondo dei creator, che formati più tradizionali.

“Affiancare Gambero Rosso in questa fase significa accompagnare un brand iconico in un percorso di consolidamento e ulteriore evoluzione del suo posizionamento digitale - commenta Marco Micheli, Growth Publisher Manager di Evolution Group. - Insieme, lavoreremo su più livelli, strategico e tecnologico, costruendo un dialogo continuo tra contenuti, video, social e piattaforme digitali, con l’obiettivo di rendere ogni touchpoint parte di un ecosistema coerente e interconnesso. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al posizionamento del brand nei nuovi sistemi di ricerca e nei modelli basati su intelligenza artificiale e LLM, oggi sempre più centrali nella scoperta e nella fruizione dei contenuti.”

All’interno dell’accordo Evolution Group sarà inoltre owner di un programma di formazione e consulenza dedicato al team di Gambero Rosso, che permetterà all’editore di ottimizzare la distribuzione dei contenuti e di evolvere verso modelli di fruizione sempre più dinamici e connessi, in linea con i tempi e le abitudini del pubblico contemporaneo.

