Il Sole 24 Ore festeggia 160 anni con l'ingresso nel mondo televisivo. Silvestri: «Il tassello che ci manca»

Il nuovo canale si chiamerà Radio 24 - Il Sole 24 Ore TV. Record di sponsor per il Festival dell'Economia di Trento, dove sarà lanciata la campagna pubblicitaria celebrativa per il quotidiano firmata Serviceplan

Gruppo 24 Ore festeggia i primi 160 anni di vita del quotidiano Il Sole 24 Ore annunciando un’edizione record a livello di sponsor per il Festival dell'Economia di Trento, il lancio di una campagna pubblicitaria celebrativa e l’ingresso nel mercato televisivo con una nuova piattaforma.

L’edizione 2025 del Festival dell'Economia di Trento, ha detto ad Engage Federico Silvestri, direttore generale media & business del Gruppo 24 Ore, «registra un numero record di sponsor. L’anno scorso ne avevamo 47, quest'anno sono 52. Questo dimostra la crescente stima per il Festival e la sua capacità di attrarre partner sempre più importanti. Tra le new entry di rilievo DHL e Fiat, che sarà l’auto ufficiale dell’evento». Negli anni d’altronde il Festival ha ampliato la sua portata, attirando un pubblico sempre più vasto e diversificato, ha proseguito il manager. «L’interesse crescente attorno a questa manifestazione dimostra quanto sia fondamentale avere spazi di confronto come questi, dove idee e proposte possono trasformarsi in azioni concrete».

Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing, sarà anche il palcoscenico dove sarà dato il via al piano di iniziative per festeggiare i 160 anni del Sole. «A Trento lanceremo la comunicazione pubblicitaria celebrativa, che coinvolgerà direttamente i nostri lettori. Selezioneremo otto protagonisti che saranno raccontati attraverso una campagna multisoggetto ideata dall’agenzia Serviceplan», ha spiegato Silvestri. Le celebrazioni proseguiranno con eventi speciali, «l'idea è di organizzare almeno una o due iniziative al mese. Come ad esempio un open day al Sole per gli abbonati, incontri di lettura, lezioni di sfoglio del giornale, un evento istituzionale a Roma sul mondo dell'informazione ad ottobre e, il mese successivo, una due giorni al Mudec di Milano che vedrà protagoniste tutte le sezioni del quotidiano. Un momento clou sarà un concerto nel Duomo di Milano, sempre a novembre, realizzato in collaborazione con La Fabbrica del Duomo».

Nella seconda parte dell’anno, ha anticipato Silvestri, «lanceremo una novità importante che ci permetterà di completare la nostra offerta multimediale: l'ingresso nel mondo televisivo con una piattaforma di ultima generazione che abbraccia il concetto di fruizione lineare e non lineare. Il nuovo canale si chiamerà Radio 24 - Il Sole 24 Ore TV, sarà trasmesso sul canale 246 del digitale terrestre (dove ora va in onda Radio 24) e offrirà una combinazione di contenuti radiofonici e televisivi dedicati all’informazione economica e finanziaria, ma non solo».