Giro d’Italia 2025: ecco l’offerta commerciale di Rai Pubblicità

La 108ª edizione del Giro d’Italia andrà in scena dal 9 maggio al 1º giugno con 3.410,3 km di paesaggi mozzafiato, storia e cultura, confermandosi come l’evento ciclistico più amato dagli italiani.

Per la prima volta nella sua storia, il Giro prenderà il via dall’Albania: la “Grande Partenza” da Durazzo inaugurerà tre tappe che toccheranno anche Tirana e Valona. Tornati in Italia, il percorso si snoderà tra Puglia, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte, toccando città iconiche come Lecce, Matera e Napoli. Tra le grandi novità, la 9ª tappa Gubbio-Siena ripercorrerà i suggestivi sterrati delle "Strade Bianche", mentre le salite di Campo Imperatore e Monte Lussari renderanno l’edizione particolarmente impegnativa.

Il Giro 2025 sarà anche all’insegna dell’innovazione tecnologica: grazie al monitoraggio avanzato, sarà possibile trasmettere in tempo reale dati su velocità, wattaggio e frequenza cardiaca degli atleti. Droni e telecamere a 360° garantiranno una copertura televisiva ancora più immersiva. Grande attenzione anche alla sostenibilità, con veicoli elettrici al seguito della corsa e numerose iniziative per ridurre l’impatto ambientale.

Il progetto editoriale prevede una copertura completa, con la consueta staffetta tra Rai Sport - che racconterà i primi momenti dal villaggio di partenza - e Rai 2, con le grandi salite e le volate finali fino al “Giro all’arrivo”. L’offerta digital si arricchisce grazie alle dirette integrali su RaiPlay e RaiPlay Sound, con numerosi contenuti on demand per rivivere i momenti salienti. A completare il racconto quotidiano, i canali social Rai, sempre più centrali nel coinvolgimento degli appassionati. Anche la radio sarà protagonista con ampie fasce di programmazione quotidiana: rubriche e spazi di approfondimento su Rai Radio 1 e in simulcast su Rai Radio 1 Sport, per seguire tappa dopo tappa classifiche, risultati ed emozioni della gara.

I dati d’ascolto del Giro 2024 confermano il trend positivo degli ultimi anni, fa sapere Rai Pubblicità, con una crescita del 3% rispetto all’edizione precedente. La diretta dell’intera tappa su Rai 2 ha registrato un ascolto medio di 1,4 milioni di utenti e uno share del 13%; nella sola ultima ora di trasmissione l’audience total video è salita a 1,7 milioni, con uno share del 18%. Particolarmente significativa la crescita dello streaming live, +6,4% nella fascia 25-44 anni (Giro all’Arrivo), che in alcune tappe infrasettimanali ha sfiorato il +9%. La fase gold è stata la più seguita, con la tappa Alpago–Bassano del Grappa a registrare il picco: quasi 2.850.000 spettatori e punte del 26% di share, grazie anche alle imprese di Pogačar e Pellizzari sul Monte Grappa.

Le opportunità di investimento per i brand

Lato commerciale, Rai Pubblicità conferma la proposizione delle edizioni precedenti che garantisce ai clienti massima visibilità attraverso formati di pregio come top, inspot e split screen, posizionati strategicamente nel corso della diretta.

Confermati i Moduli Bronze, Silver e Gold, che suddividono le 21 tappe in tre moduli di crescente interesse e ascolto, man mano che ci si avvicina alle fasi finali. I break tabellari, della durata massima di 120 secondi, garantiscono posizioni di grande impatto e vengono venduti attraverso moduli verticali giornalieri (4-5 passaggi distribuiti su Rai 2 e Rai Sport). I formati premium (inspot, split screen e top, quest’ultimo collocato a circa 10 minuti dal traguardo) sono invece disponibili con moduli settimanali a copertura delle sette tappe previste.

Anche per il Digital la proposta si articola sui moduli Bronze/Silver/Gold, rivisitati per garantire maggiore flessibilità: il pacchetto base parte da 14.000 euro per 350.000 impressions.

Per la Radio sono confermati i quattro percorsi a copertura totale dell’evento, con station break, ad point e promo sponsorizzati, disponibili per altrettanti clienti. Completano l’offerta audio i moduli spot flash, ad point e i break di tabellare. Dopo l’esordio positivo dello scorso anno, viene confermato il branded content radio che valorizza il territorio italiano e le sue eccellenze, consentendo ai brand di associarsi all’intero evento o a singole frazioni.

La pianificazione cross-mediale viene premiata con una promozione del 10% e garantisce la massima flessibilità nella composizione del media mix. Qui tutti i dettagli.