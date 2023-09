Prodotto da Podcastory in collaborazione con Brand Finance, leader globale nella valutazione finanziaria dei marchi, “Marketing con vista” è il podcast che nasce con l’obiettivo di offrire un’indagine dettagliata del comparto, sulla base delle classifiche e dei report dei principali brand presenti sul mercato.

Il viaggio nel mondo dei brand offerto da “Marketing con vista” si sviluppa in cinque puntate e vede per la prima volta Davide Schioppa, Founder e Ceo di Podcastory, nel ruolo di host. Ogni episodio conta sulla partecipazione di un esperto che guida l’ascoltatore nell’analisi dei dati dei brand: fin dal primo episodio, ad approfondire i brand dal punto di vista della sostenibilità nel panorama italiano e ad analizzare le ripercussioni sulle vendite e sull'immagine aziendale è Massimo Pizzo, esperto e Senior Consultant di Brand Finance, che commenta: “Siamo molto felici di collaborare con Podcastory, perché stanno producendo una serie di altissima qualità per gli interessati al brand, sia lato marketing sia lato finance, che potranno quindi ascoltare contenuti extra oltre a quelli presenti nei nostri report internazionali in modo da rafforzare l’attrattività delle marche e soprattutto misurare e incrementare il valore economico generato direttamente da immagine e reputazione”.

“Marketing con vista è una finestra che Podcastory apre sul mondo dei brand insieme a Brand Finance, una realtà certificata a livello internazionale in grado di valutare il valore finanziario dei brand e la loro reputation – ha dichiarato Davide Schioppa -. Siamo orgogliosi di questa collaborazione che ci permette di avere un’accurata valutazione e percezione nei confronti di un'azienda o di un brand, il frutto di numerosi fattori quali la storia, le relazioni e la condotta dell’azienda stessa nel tempo. Senza un leader autorevole nella valutazione dei brand, non sarebbe possibile offrire un prodotto di alta qualità: Marketing con vista lo è a pieno titolo”.