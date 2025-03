Dazn, due nuove partnership globali all'insegna dello sport femminile

Dazn ha annunciato due nuove partnership globali per l'offerta di sport femminile.

La prima è stata siglata con World Sevens Football, per la trasmissione, produzione, vendita e marketing di una serie di tornei professionistici di calcio femminile.

Da mercoledì 21 a venerdì 23 maggio, Dazn trasmetterà il primo evento, raggiungendo i tifosi in Italia e in tutto il mondo. Il primo dei tornei, della durata di tre giorni, si giocherà a Estoril, in Portogallo, e vedrà otto club sfidarsi per un montepremi di 5 milioni di dollari. L’evento darà il via a un calendario di competizioni, con il secondo appuntamento previsto entro la fine dell’anno.

Il format del torneo vedrà la partecipazione di squadre di alto livello e giocatrici d'élite provenienti da tutto il mondo che si sfideranno in una serie di match nell'arco di tre giorni.

Dazn collaborerà anche alla sublicenza dei diritti televisivi e gestirà il marketing dell’evento.

Il secondo accordo è stato stretto con Women's Elite Rugby, la prima lega professionistica di rugby femminile negli Stati Uniti. Tutte le partite del campionato saranno trasmesse in diretta e on-demand gratuitamente su Dazn. La stagione inaugurale, che si svolgerà dal 22 marzo al 29 giugno, offrirà agli spettatori 30 partite di regular season, culminando nell’emozionante finale.