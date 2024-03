Ciaopeople: Geopop supera i 10 milioni di follower

Goepop, progetto editoriale di divulgazione scientifica di Ciaopeople , annuncia i risultati raggiunti sul fronte delle visite al sito e dei follower sui social network.

“Con contenuti di alta qualità, che toccano temi cruciali come la geopolitica, la scienza e le dinamiche globali, ha superato quota 2 miliardi di visualizzazioni complessive diventando una delle voci più influenti e seguite nell'informazione digitale”, si legge nella nota.

Con 3 milioni di follower su Facebook, 2 milioni e 119mila su Instagram, 2 miloni e 380mila su TikTok, con oltre 1,8 milioni di iscritti su YouTube, 30.213 follower su LinkedIn, 1,15 milioni iscritti su WhatsApp e 235.897 follower su Threads, Geopop è "una comunità globale in rapida espansione da oltre 10 milioni di follower".

Anche le serie podcast del magazine, come "Le scienze nella vita di tutti i giorni" e "GeopolitiX", hanno catturato l'attenzione e l'immaginazione degli ascoltatori, raggiungendo oltre 4,2 milioni download. Questo risultato sottolinea la ricerca sempre crescente per approfondimenti di qualità e la fiducia riposta in Geopop come nuova fonte di divulgazione scientifica in un panorama sempre più digitale, come quello attuale.

Eccellenza e innovazione fanno di Geopop un progetto in continua espansione con la sua offerta di contenuti che informano, educano e ispirano, creando un dialogo aperto su temi di rilevanza globale e “contribuendo a una comprensione più profonda del mondo in cui viviamo con l’obiettivo di costruire una comunità informata, consapevole e connessa, pronta ad affrontare le sfide del nostro tempo”, chiosa il comunicato.