A Moving Up la raccolta pubblicitaria online di LaSiciliaWeb, Quotidiano del Sud e Quotidiano di Sicilia

Cresce il circuito local di Moving Up con l’ingresso di tre nuovi publisher: Sicilia Multimedia, Edizioni Proposta Sud ed Ediservice.

Il primo accordo, con una capillare presenza sul territorio siciliano e già editore di numerose testate televisive e digitali, riguarda il sito LaSiciliaWeb.it, mentre il secondo coinvolge il website Quotidiano del Sud. Ancora, Moving Up curerà la raccolta online di Quotidiano di Sicilia.

Come per tutte le intese definite dalla media tech company, si tratta di partnership che prevedono l'esclusiva su tutta l’inventory digitale e in particolar modo in riferimento alle modalità programmatic e open market.

Forte di 50 milioni di pagine viste only-local al mese, riporta la nota stampa, Moving Up supporta oggi gli editori local con il suo know how tech. Un bacino alternativo alle grandi testate nazionali a disposizione degli inserzionisti, sia quelli più prettamente legati al territorio che hanno interesse a intercettare particolari audience, sia per i grandi brand attivi in tutta Italia che possono sostenere l’apertura di un flagship store o mettere in campo attività mirate su target spesso molto fidelizzati: “Siamo fermamente convinti che le eccellenze locali oggi concorrano e possano competere a pari titolo con le più grandi testate nazionali, sia per la qualità che offrono, sia per l’elevato grado di attenzione da parte dell’utente”, dichiara Giovanni Alessi, CEO di Moving Up. “Il nostro obiettivo come partner strategico di vendita e acquisto di spazi è quello di costruire, realizzare e soprattutto mantenere prodotti che sollevino i nostri partner dall’impegno tecnologico e commerciale. La conferma di quanto fatto non arriva solo dagli incrementi di inventory e affiliazioni editoriali, ma soprattutto delle performance dei rendimenti medi e dell'inventario gestito direttamente da Moving Up, che ad oggi segnano un incremento medio del 20% rispetto allo stesso periodo del 2020”.



Con LaSiciliaWeb - i suoi tematici video Telecolor e Antenna Sicilia - e QdS.it, Moving Up amplia la propria presenza in Sicilia, mentre con Quotidiano del Sud offrirà agli investitori pubblicitari opportunità legate a regioni come Campania, Calabria e Basilicata. Gli accordi sono attivi da questa estate.