Affaritaliani.it sceglie Evolution Group come partner tecnologico e concessionaria pubblicitaria

Il 2024 di Evolution Group si apre con l'annuncio di una nuova partnership. La tech company attiva nel settore della tecnologia web e pubblicità accogie infatti all’interno del proprio network il quotidiano digitale Affaritaliani.it.

La storica testata, nata nel 1996 da un’intuizione del suo fondatore e direttore Angelo Perrino, prima realtà editoriale italiana totalmente online premiata con il prestigioso Ambrogino d'oro, è da sempre, si legge nella nota stampa, "un punto di riferimento per l’informazione indipendente su temi che vanno dalla politica all’economia, dalla cronaca all'attualità, la cultura, lo sport, i media e tanto altro e rappresenta per il mercato un esempio di progetto vincente nell’ambito del digital publishing".

Grazie all’integrazione di Affaritaliani.it nelle verticalità Business e Finance, Evolution Group accresce ulteriormente il valore del proprio network, che vanta ormai oltre 400 editori, e della propria offerta commerciale.

“Per chi come noi ha vissuto il web sin dagli albori Affaritaliani rappresenta un pezzo di storia dell'editoria digitale italiana", afferma Marco Lenoci, Ceo di Evolution Group. "La volontà di Affaritaliani.it di condividere il proprio percorso di crescita con noi è motivo di orgoglio, oltre che una testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni. Evolution Group è ormai un interlocutore e un partner strategico per centinaia di editori che cercano una risposta convincente ad un mercato in continua evoluzione e sempre più complesso”.

La scelta da parte del publisher di affidarsi ad Evolution Group coincide con la volontà del direttore editoriale Angelo Perrino di garantire alla testata un'ulteriore spinta tecnologica e commerciale e offrire un'esperienza più immersiva ai propri lettori, anche grazie ad un rebranding totale del sito affidato proprio alla tech company.

Il gruppo guidato da Lenoci sarà quindi titolare non solo della raccolta pubblicitaria e di monetizzazione, ma ricoprirà il ruolo di partner tecnologico a 360 gradi per il digital publisher, mettendo così a disposizione le proprie grandi capacità di interpretare i trend di mercato e affrontare le sfide di una industry in continuo cambiamento.

"Siamo stati i primi e resteremo i migliori", spiega il Fondatore e Direttore Angelo Maria Perrino. "Nell’universo editoriale da 27 anni, Affaritaliani.it ha accompagnato e spesso anticipato le metamorfosi del settore, sviluppando la capacità di stare al passo con i tempi. In un momento in cui forma e contenuto procedono a ritmo sincrono e diventano il primo punto di contatto tra consumatore e brand, affidarsi a un partner tecnologico e commerciale innovativo ed eccellente come Evolution, nativo digitale come noi, realizza uno splendido connubio win-win ed è di primaria importanza per continuare ad essere protagonisti in un mondo in continuo ed effervescente cambiamento, che vogliamo cavalcare ".