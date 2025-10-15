Il sistema operativo delle Smart TV rafforza la propria presenza nel mercato italiano strutturando inventory, formati premium e soluzioni data-driven per brand e centri media

Vidaa, il sistema operativo per Smart TV sviluppato da Hisense, rafforza la propria presenza nel mercato italiano annunciando una partnership strategica con KAI Media che riguarda anche lo sviluppo commerciale dell’advertising.

L’obiettivo dell’accordo, presentato ieri a Milano, è strutturare in modo organico la monetizzazione pubblicitaria del sistema operativo e della piattaforma di contenuti proprietaria in un contesto in cui la Connected TV assume un ruolo sempre più centrale nelle pianificazioni pubblicitarie.

Vidaa OS, che viene utilizzato non solo dalle TV Hisense ma anche di altre marche popolari come Toshiba, Saba, Loewe, è noto per la velocità di avvio e per un’interfaccia intuitiva che garantisce accesso immediato alle principali app di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, Dazn e RaiPlay. Accanto alle app OTT, il sistema include Vidaa Free, piattaforma FAST che offre canali lineari e contenuti on demand gratuiti supportati da pubblicità, ampliando così le opportunità di inventory disponibile per i brand.

Secondo i dati condivisi dalla società, in Italia Vidaa avrebbe raggiunto in meno di un anno il 10% del parco Smart TV connesse, su un totale stimato di oltre 22 milioni di device. Un risultato che si inserisce nella crescita di Hisense, oggi tra i principali player per vendite di TV connesse nel nostro Paese e sempre più presente nel segmento premium.

Chi è KAI

Partner dell’operazione è KAI, nuovo progetto nato sotto la regia di Aser Ventures, il gruppo di investimento fondato nel 2015 da Andrea Radrizzani, che integra diverse realtà attive tra servizi pubblicitari (tra cui la partecipata italiana Hellodì e la media agency Virtually), contenuti, sport e musica. KAI si propone come partner di marketing integrato per i brand, con un approccio che unisce advertising, fan engagement e asset proprietari (Ne parliamo più nel dettaglio qui).

Attraverso l’accordo, KAI Media sarà responsabile dello sviluppo commerciale delle soluzioni pubblicitarie di VIDAA in Italia, rappresentando l’inventory presso centri media, agenzie e clienti diretti, in collaborazione con i principali player del mercato.

«La Connected TV non è più un mezzo tattico, ma strategico», ha spiegato a Engage Giovanni Russo, COO di Virtually Media e parte del progetto KAI. «Siamo abilitati a rappresentare commercialmente l’advertising di Vidaa sul mercato italiano e a dialogare con agenzie e centri media per integrare queste soluzioni nelle pianificazioni».

L’offerta comprende formati video e display, posizionamenti premium in home page, break dedicati, golden spot e soluzioni takeover. Tante le possibilità di ottimizzazione: pianificazioni geolocalizzate, moduli per fasce orarie, segmentazione per tipologia di contenuto fruito e attivazioni basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di aumentare attenzione e rilevanza del messaggio pubblicitario.

«La TV sta cambiando radicalmente: non è più solo uno schermo davanti al divano, ma un ambiente connesso e interattivo», ha commentato Andrea Radrizzani. «La CTV sarà il fulcro della home connectivity, integrando contenuti, e-commerce, dati e intelligenza artificiale».

Accanto all’advertising, la partnership prevede anche lo sviluppo di contenuti e opportunità di monetizzazione legate al commerce e al merchandise, rafforzando il ruolo della Connected TV come ecosistema integrato capace di unire intrattenimento, transazione e relazione con l’utente.