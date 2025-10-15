Sport, innovazione e media experience: all’Azerion Arena di Milano un confronto sui grandi eventi

Con i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 in pieno svolgimento, l’Azerion Arena ospita a Milano un momento di confronto dedicato al rapporto tra sport, innovazione e fruizione dei contenuti. Domani, 17 febbraio alle ore 11:00, la piazza coperta di Piazza Città di Lombardia, nell’ambito di “Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026”, sarà il palcoscenico dell’evento “Sport & Innovazione”.

L’incontro punta a esplorare come la trasformazione digitale stia cambiando il modo in cui i brand presidiano i grandi eventi sportivi globali, lavorando su nuove forme di engagement e su modelli di misurazione dell’efficacia media. Al panel, moderato da Sergio Amati, General Manager di IAB Italia, interverranno Davide Tammaro (Head of Brand, Corporate Communications and Sustainability di Banca Ifis), William Einar Antony Funck (Media Effectiveness Manager EMEA di Essity), Claudio Gervasoni (Head of Content di SportOutdoor24) e Nicolò Palestino (Country Manager di Azerion Italy).

L’Azerion Arena si inserisce all’interno dell’hub esperienziale “Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026”, che riunisce simulazioni sportive, trasmissioni live di RTL 102.5 e attività legate al villaggio olimpico urbano. In questo contesto il panel si concentra sulle soluzioni che integrano contenuti, tecnologia e dati, con particolare attenzione alla qualità degli ambienti media e alla capacità di costruire esperienze rilevanti per pubblico e inserzionisti.

“L’Azerion Arena arriva alla sua terza edizione nel cuore dello sport, stimolando il confronto tra opinioni, approcci e punti di vista differenti”, osserva Nicolò Palestino, Country Manager di Azerion Italy, che definisce l’appuntamento “un momento di divulgazione e coinvolgimento” pensato per alimentare il dibattito tra chi lavora ogni giorno su approcci innovativi senza perdere di vista la dimensione sportiva.

L’iniziativa conferma la volontà di Azerion, piattaforma europea attiva nella pubblicità digitale e nei media di intrattenimento, con sede centrale ad Amsterdam e team commerciali in oltre 26 città, di presidiare il dialogo tra brand, editori e operatori del settore intorno ai temi della media experience e della valorizzazione degli spazi pubblicitari in contesti sportivi ad alta visibilità.