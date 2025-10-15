Pubblicità in gara: qual è lo spot più bello a tema Milano Cortina?

Dallo storytelling emozionale all’ironia, dalla celebrazione del territorio ai racconti più intimi e umani: Milano Cortina 2026 è anche un terreno di sperimentazione creativa per i brand. In questa Spot Parade abbiamo selezionato 10 spot ispirati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, diversi per tono e linguaggio, ma uniti dalla voglia di interpretare lo spirito olimpico in modo originale.

Poste Italiane – Ci vuole un fisico bestiale

Agenzia: Superhumans

L’impegno come Premium Logistics Partner dei Giochi diventa racconto ironico e iperbolico. Lo spot, firmato da Superhumans, mette in scena la complessità della macchina logistica di Poste trasformandola in una sequenza visiva quasi surreale, accompagnata da “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni. Dal furgone del corriere esce letteralmente di tutto: persone, mezzi, atleti, pacchi, fino alle mascotte di Milano Cortina 2026. Un modo leggero e intelligente per rendere tangibile un servizio invisibile, ma decisivo.

Fiat – Piero Chiambretti sulla neve

Agenzia: Publicis Collective

Fiat torna a un linguaggio pop e dichiaratamente non convenzionale affidandosi a Piero Chiambretti, che rientra nel mondo del brand con un’operazione ironica e auto-consapevole. Lo spot gioca con realtà e finzione, trasformando l’immaginario olimpico di Milano Cortina 2026 in una danza surreale di auto, atleti e gag visive. Un racconto leggero e bizzarro che punta più sull’intrattenimento che sulla celebrazione istituzionale, rivendicando una personalità creativa fuori dagli schemi.

Eni - Il viaggio verso Milano Cortina

Agenzia: TBWA\Italia

Eni ha scelto un racconto caldo e inclusivo per avvicinarsi all’immaginario olimpico di Milano Cortina 2026. Il viaggio è partito già settimane fa da Cozzo Spadaro, uno dei luoghi meno nevosi d’Italia, trasformato in simbolo di un Paese che si muove insieme verso i Giochi. Con Valentina Marchei alla guida e Virginia Raffaele come voce narrante, lo spot usa il road trip come metafora di unione e partecipazione. Un racconto progressivo che ha portato i protagonisti fino a Cortina, rafforzando l’idea di Olimpiadi come esperienza collettiva, prima ancora che sportiva.

ITA Airways – Volare verso Milano Cortina

Agenzia: VML

ITA Airways costruisce un racconto elegante e coerente con il proprio posizionamento, mettendo in parallelo la preparazione degli atleti e l’esperienza del viaggio. Lo spot traduce l’immaginario olimpico di Milano Cortina 2026 in un linguaggio visivo pulito, fatto di ritmo, concentrazione e attesa, dove il volo diventa metafora di dedizione e ambizione. Una creatività che rafforza il ruolo di ITA come compagno di viaggio naturale verso i Giochi.





Corona Cero – For Every Golden Moment

Agenzie: draftLine Global e Wink

Prima birra a legarsi alle olimpiadi (attraberso la variante analcolica Cero), Corona celebra Milano Cortina 2026 spostando lo sguardo dal gesto atletico al paesaggio. Lo spot hero ambientato a Livigno trasforma le Alpi nel cuore narrativo del “golden opening”, dando forma a un immaginario nature-led che invita a rallentare. L’idea è chiara: i momenti più preziosi non si vivono solo negli stadi ma ovunque, in ogni stagione. Lo spot inaugura la nuova piattaforma creativa globale del brand.

Enel – L’energia delle emozioni

Enel declina il racconto olimpico su un piano intimo e motivazionale. Lo spot segue la crescita di una giovane atleta, tra cadute e ripartenze, intrecciando la sua storia a quella dei campioni azzurri. L’immaginario di Milano Cortina 2026 diventa così lo sfondo per una narrazione emotiva e coerente con il format “L’energia delle emozioni”, dove la performance sportiva nasce prima di tutto da una spinta interiore.

Esselunga – Tutti i sogni nascono piccoli

Agenzia: Armando Testa

Esselunga sceglie una narrazione intima ed emozionale per interpretare lo spirito di Milano Cortina 2026, partendo da un gesto quotidiano per raccontare la nascita di un sogno. Il supermercato diventa spazio simbolico in cui immaginazione e realtà si fondono, trasformandosi in pista di pattinaggio. Al centro, il tema del nutrimento come atto di cura e sostegno, fisico ed emotivo. Una creatività cinematografica che lavora sul lungo periodo e rafforza il legame tra valori olimpici e identità del brand.

Lilly – Never Over

Agenzia: W+K Amsterdam

Lilly porta a Milano Cortina 2026 un racconto potente e atipico, che unisce sport e scienza sotto il segno della resilienza. Lo spot costruisce un parallelismo tra il metodo scientifico e il percorso degli atleti, fatto di tentativi, errori e miglioramento continuo. Le storie dei campioni diventano così la prova visiva di un messaggio chiaro: il progresso non si ferma mai. Una creatività ispirazionale, coerente con il ruolo del brand e con i valori olimpici.

Trentino Marketing – Benvenuti, davvero

Agenzia: Ogilvy Italia

Trentino Marketing sceglie l’empatia per raccontare l’attesa di Milano Cortina 2026, mettendo al centro le persone prima ancora dei luoghi. Protagonisti sono i volontari della Val di Fiemme, che si esercitano a dire “benvenuti” in tante lingue, tra sorrisi e piccoli inciampi. Un’idea semplice e autentica, che trasforma l’ospitalità in gesto collettivo e identitario. Più che celebrare l’evento, lo spot racconta una comunità pronta ad accogliere il mondo con calore e naturalezza.

Airbnb: sentirsi a casa

Airbnb sceglie la sottrazione per raccontare Milano Cortina 2026. Niente enfasi sportiva né retorica olimpica: al centro c’è un’idea semplice e potente, quella di casa. Lo spot ricorda che sentirsi accolti non significa solo trovare un alloggio, ma entrare in uno spazio che trasmette familiarità, anche lontano da casa. Un racconto caldo e umano, che usa l’evento come contesto per ribadire il valore distintivo del brand: far sentire ogni viaggio un’esperienza autentica.



