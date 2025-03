Panini punta ancora su Industree Hub per l’organizzazione del Panini Tour 2025

Industree Hub rinnova la sua consolidata partnership con Panini per l'organizzazione del Panini Tour 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di figurine.

Industree Hub, con la sua business unit dedicata agli eventi Industree Events, è da tempo il motore creativo e organizzativo dell'evento. "Questa profonda esperienza ha permesso all'agenzia di sviluppare una conoscenza unica del mondo Panini, delle esigenze dei collezionisti e delle dinamiche del settore. Proseguendo sulla strada tracciata, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro, Industree ha saputo innovare costantemente il format del Tour, introducendo elementi di interazione digitale, gamification, intrattenimento live e format esclusivi", si legge nella nota stampa.

Cuore pulsante di ogni tappa è il Panini Village, un'area appositamente allestita per accogliere i collezionisti. È qui che incontreranno il brand e le diverse iniziative dedicate a loro: dalla possibilità di ricevere il proprio starter kit per iniziare la collezione, ai giochi che metteranno in palio tante bustine di figurine fino all’esperienza esclusiva per chi ha completato l’album e potrà ricevere l’esclusivo timbro “Album Completato”, sigillo ufficiale a testimonianza della loro passione e dedizione.

Per l’edizione 2025, il Panini Tour si arricchisce di nuove esperienze. Tra le attrazioni principali, i Panini Studios on The Road – evoluzione del format di successo delle precedenti edizioni – offriranno contenuti esclusivi e un podcasting studio itinerante. Qui il pubblico potrà incontrare calciatori, ex-calciatori, allenatori ed altri protagonisti del calcio italiano, assistere a interviste con talent e celebrities, approfondimenti sulla collezione Calciatori, sessioni di unboxing di prodotti esclusivi e anticipazioni sulle prossime uscite Panini.

Giunto alla sua terza edizione all'interno del Panini Tour, il Panini Road Store si conferma una presenza fissa, in ogni tappa, offrendo ai collezionisti l'opportunità di acquistare direttamente da Panini l'intera gamma di prodotti editoriali del brand e da quest’anno anche esclusivi prodotti di merchandising dedicato al Panini Tour.

La prima tappa del Panini Tour 2025 è stata Bari, l’8 e 9 marzo, e il Tour proseguirà per altri 3 weekend consecutivi nelle piazze di Napoli, Roma, Genova.